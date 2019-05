Riccardo e Ida sono tornati insieme dopo UeD? “Un grande aggiornamento”

Riccardo e Ida news: cosa è successo dopo la fine di Uomini e Donne

Riccardo e Ida sono tornati insieme? Cosa sta succedendo oggi? Le puntate di Uomini e Donne del Trono Over si sono concluse con l’appuntamento di oggi, martedì 28 maggio. Da domani, e per tutta la settimana, vedremo invece le scelte del Trono Classico. Dopodiché il programma andrà in vacanza, ma non mancheranno gli aggiornamenti sulle coppie e sui troni. Come scopriremo cosa succederà? Innanzitutto seguendo i protagonisti sui social network, ma soprattutto grazie a Uomini e Donne Magazine. La rivista interamente dedicata al programma di Maria De Filippi rivelerà anche cosa succede tra Riccardo e Ida del Trono Over oggi. I due non si sono lasciati bene nell’ultima puntata, come abbiamo visto, ma appena è terminata Riccardo Guarnieri ha fatto una diretta su Instagram per confrontarsi con i fan, e anche con i non fan.

Riccardo e Ida dopo Uomini e Donne: “Grande aggiornamento” in arrivo

Oltre a spiegare il suo punto di vista nuovamente, Riccardo ha risposto alle varie domande nei limiti del possibile. Non ha potuto dire molto perché giovedì uscirà una sua intervista sul magazine e solo allora scopriremo cosa è successo. Lo ha annunciato proprio lui: “Saprete meglio come sono andate le cose dopo l’ultima puntata. C’è un grande aggiornamento”, queste le sue parole. Ha consigliato quindi a tutti di leggere l’intervista e noi vi riporteremo ovviamente tutto ciò che dirà. Nel frattempo, possiamo portarvi a conoscenza di altre dichiarazioni fatte dal Cavaliere del Trono Over. Ha chiesto le impressioni dei fan, cosa è arrivato di lui al pubblico a casa e se secondo chi lo stava seguendo è davvero innamorato di Ida. Lui, manco a dirlo, non lo ha ammesso.

Riccardo e Ida oggi, le ultimissime dopo Uomini e Donne: “Secondo voi perché ho fatto tutto questo?”

Tuttavia, ha detto: “Chiedermi ancora se sono innamorato o meno ce ne vuole però. La complicità fa tanto in una coppia. Devo stupire? Con che cosa… Vai da Ida? Vi consiglio di leggere il giornale. Ma secondo voi perché ho fatto tutto questo?”. In modo indiretto, quindi, ha lasciato intendere che tiene molto a Ida Platano, che però continua ad avere forti dubbi su di lui. Secondo Riccardo, la Dama sarebbe tornata solo per ripicca nei suoi confronti: “Povera Ida che ci ha creduto? Addirittura. Io non vi faccio tanto ingenue voi donne. Ida sa perfettamente perché l’ho chiamata. Sembrava la resa dei conti più che altro, ecco perché mi era difficile tirare fuori quello che provavo e pensavo in quel momento. Io sono curioso di capire voi cosa avete capito di me, mettiamo da parte un attimo Ida”.

Uomini e Donne, Riccardo e Ida: “Non sto giocando”

Non è finita qui, perché ha parlato a lungo di questa situazione. Non è chiaro se Ida e Riccardo dopo Uomini e Donne sono tornati insieme, se hanno deciso di riprovarci e se si sono visti. Molti per esempio gli hanno consigliato di andare a Brescia da lei e fare un passo importante. Lui ha precisato: “Di sicuro faccio sempre quello che mi passa per la testa e mi assumo la responsabilità. Non programmi nulla. Non è facile avere tutti contro, essere lì da solo e provare a spiegare un concetto con mille difficoltà. Non sto giocando”. Non resta che attendere l’intervista di giovedì!