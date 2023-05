Tempo di grandi cambiamenti in Rai con il nuovo Amministratore Delegato Roberto Sergio. Quest’ultimo sta lavorando per creare il nuovo team dei volti che saranno protagonisti dei programmi della prossima stagione televisiva. E arriva lo sgambetto a Report, secondo quanto riporta Dagospia. Pare che il programma di Sigfrido Ranucci non possa essere cancellato. Nonostante questo, potrebbe essere spostato da lunedì a domenica. Con questo cambiamento avverrebbe un allungamento della durata delle puntate di 80 anni.

Questo significa che ci potrebbero essere dei problemi con lo share. Questo, come è noto, non è l’unico o il primo cambiamento in casa Rai. Si parla da giorni della rottura tra Fazio Fazio e Che tempo che fa con Viale Mazzini. Attualmente sembra che ci sia l’idea di sfruttare l’addio del noto conduttore della Rai per spostare Report dalla sera di lunedì a quella di domenica. Potrebbe apparire come una promozione per il programma. E, invece, per la trasmissione questo spostamento potrebbe voler dire solo una cosa: perdere i telespettatori del lunedì.

Infatti c’è da considerare che i rivali nella serata di domenica potrebbero essere più importanti per Report. Basti pensare che la trasmissione potrebbe avere tra i rivali le partite di calcio e, ancora, programmi televisivi già consolidati sulle altre reti televisive. Questo, tenendo conto del fatto che ormai la serata di lunedì vedeva protagonista Report.

Dietro questo cambiamento ci sarebbe proprio il nuovo Amministratore Delegato, Roberto Sergio, e Paolo Corsini, il quale oggi dovrebbe prendere le redini degli Approfondimenti, da dove si ha il controllo delle trasmissioni di informazione. E i cambiamenti in Rai (chiamata ormai la Rai Meloniana) non finiscono qui, a quanto pare.

Rai cambiamenti volti televisivi e programmi: Fialdini fuori dopo Fazio?

Francesca Fialdini da diversi anni è un volto centrale delle reti Rai, con ben sei programmi. Ma ecco che con le nomine dei nuovi dirigenti tra i vari cambiamenti a Viale Mazzini c’è anche quello legato a questa conduttrice. Infatti, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, i telespettatori potrebbero non ritrovarla nella prossima stagione televisiva al timone di Da noi… a ruota libera.

A prendere il posto della Fialdini nella domenica pomeriggio di Rai 1 potrebbe essere la giornalista Monica Setta, con un nuovo programma. Di questo si è già parlato nei giorni scorsi, quando sono spuntati fuori alcuni nomi che potrebbero diventare o tornare a essere volti della Rai. Tra questi appunto Monica Setta.