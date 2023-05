Il nuovo Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio è attualmente al lavoro per definire i nuovi dettagli del team sul quale potrà contare da qui ai prossimi mesi. Dopo aver selezionato Giampaolo Rossi in veste di Direttore Generale e Paola Marchesini come capo staff, è arrivato per Sergio il momento di scegliere i volti che faranno presto compagnia ai telespettatori. In questa rinnovata Rai di stampo meloniano, com’è ormai noto, ci sarà un assente eccellente: dopo 40 anni di onorata carriera infatti Fabio Fazio lascerà l’azienda di Viale Mazzini (insieme a lui anche Luciana Littizzetto) per dare il via ad una nuova avventura su Nove (sembra che al suo posto potrebbe arrivare Pino Insegno o forse Nicola Porro).

Per il resto, stando alle ultime ricostruzioni sembra proprio che la Rai abbia intenzione di puntare su una serie di volti femminili di tutto rispetto. Come riporta anche Leggo, uno dei nomi più papabili in assoluto per questo nuovo corso è quello di Monica Setta, conduttrice molto amata dalla destra (e da Salvini in modo particolare): sembra che per lei sia prevista la conduzione di un programma importante, nonostante i risultati non eccezionali del format di seconda serata Generazione Z.

Un altro personaggio che con ogni probabilità avrà presto un ruolo di spicco in Rai è quello di Nunzia De Girolamo: la giornalista, reduce dalla conduzione del format di interviste Ciao Maschio, è pronta a condurre La Vita in diretta estate, prendendo così il testimone di Alberto Matano che andrà in vacanza. La conduzione del programma del pomeriggio di Rai 2 aprirà così la strada ad un nuovo importante appuntamento autunnale, i cui dettagli però sono ancora un mistero.

Il terzo nome che circola da ormai diverso tempo è quello di Paola Ferrari, donna dal carattere forte pronta più che mai a prendersi la sua rivincita dopo le ultime cocenti delusioni (leggasi: la perdita della Domenica Sportiva, Novantesimo minuto e il commento ai match della Nazionale). Sembra che nel caso della Ferrari si stia pensando ad un programma di approfondimento su Rai 2, ma non di carattere sportivo.

Si parla infine in modo insistente di Manila Nazzaro: di recente, la ex gieffina è tornata in Rai per condurre Mattina Italiana su RadioRai Tutta Italiana. Pare che per lei l’azienda abbia in programma un nuovo prestigioso programma tv.

Quanto detto fino a questo punto è legato a delle semplici voci di corridoio. Ad ogni modo, le conferme in merito arriveranno a breve, visto che il 7 luglio la Rai dovrà presentare i prossimi palinsesti autunnali.