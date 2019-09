Repliche Un passo dal cielo 5: dove rivedere le puntate

Un passo dal cielo 5 repliche: dove rivedere le puntate

La quinta stagione di Un passo dal cielo è appena iniziata e si preannuncia già piena di colpi di scena inediti. La fiction co-prodotta da Rai Fiction e Lux Vide vede ancora tra i protagonisti Daniele Liotti (l’interprete del Capo della Forestale di San Candido, Francesco Neri), Matteo Martari (nei panni del Maestro della setta Deva, Albert Kroess), Enrico Ianniello (il Commissario Nappi), per citarne alcuni. I personaggi che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa stagione sono affiancati quest’anno da nuovi volti; nuove storie e difficoltà interesseranno i protagonisti e non mancherà la parte sentimentale. Avete perso la prima puntata? Non preoccupatevi, potete rifarvi con le repliche della fiction. L’affascinante quanto complicato Francesco Neri e gli altri vi aspettano quando e dove volete sul sito di RaiPlay.

Dove rivedere Un passo dal cielo 5? Tutti i dettagli

Volevate seguire tutto d’un fiato Un passo dal cielo 5 ma gli impegni non ve lo hanno concesso? Niente paura, la fiction di Rai 1 (in onda tutti i giovedì in prima serata per ben dieci appuntamenti) è disponibile sul sito RaiPlay. La piattaforma dell’azienda tv di Viale Mazzini caricherà al fine di ogni puntata l’episodio appena andato in onda, così che i telespettatori lo possano vedere e continuare a seguire il filo della storia, senza perdersi nulla. Nella prima puntata abbiamo visto i primi risvolti inaspettati di questa quinta stagione,tra cui l’allontanamento di Eva dopo il parto e il rapimento di Emma. Ritorna prepotentemente nella storia anche Albert Kroess. Nella prossima puntata, inoltre, Neri sarà in difficoltà e verrà a conoscenza di una notizia davvero incredibile.

Daniele Liotti racconta il suo Francesco Neri: “Tante difficoltà“

La morte della moglie ha abbattuto Francesco Neri che sembra sia rimasto incatenato nel suo passato. Tante le difficoltà che dovrà affrontare in questa nuova stagione, dove si fa sempre più complicato anche il rapporto con Emma. Riusciranno finalmente a stare insieme o Adriana Ferrante si rivelerà più di un’amica?