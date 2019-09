Anticipazioni Un passo dal cielo 5: Francesco accusato di omicidio

Un passo dal cielo 5: le anticipazioni della seconda puntata in onda giovedì 19 settembre

Un passo dal cielo 5 non ha deluso le aspettative del suo pubblico che attendeva con speranza i nuovi episodi. Nella prima puntata, dal titolo “Il ritorno“, abbia assistito al ritorno per l’appunto di Emma a San Candido e non senza un colpo di scena inaspettato. La storia d’amore con Francesco Neri non è decollata (anche se nell’ultima puntata della quarta stagione i due si erano finalmente trovati) e l’etologa era scomparsa dalla città, lasciando Neri incredulo e ancora molto innamorato. Quando Emma torna a San Candido, il primo incontro con il Capo della Forestale non è quello sperato. La Giorgi infatti è stata rapita dal braccio destro del Maestro Alberto Kroess e i sentimenti di Francesco non si sono di certo attenutati. Nella seconda puntata, in onda il 19 settembre, una notizia sconvolgerà Francesco, che dovrà fare ancora i conti proprio con il Capo della setta.

Anticipazioni Un passo dal cielo 5: Francesco scopre di avere un figlio

Nella seconda puntata di Un passo dal cielo 5 (“Le radici del male”), Francesco farà una scoperta incredibile sulla propria vita, stravolgendola totalmente. Il ritrovamento del corpo senza vita di una donna, ex adepta di Deva, riapre in Neri vecchie ferite del passato che aveva fatto fatica a dimenticare e che ora tornano ancora più prepotenti. La donna in questione avrebbe rivelato, prima di morire, uno sconvolgente segreto: la nascita di un bambino all’interno della setta che sarebbe il figlio misterioso e perduto di Neri. Nappi aiuterà Francesco che dovrà rispondere delle accuse di omicidio. Continua anche la parte sentimentale, il Commissario prova in tutti i modi a convincere Francesco a non rinunciare ad Emma. Lo stesso Vincenzo continuerà a vivere le proprie difficoltà in amore, soprattutto dopo che Eva se ne è andata e lo ha lasciato da solo con la piccola Carmela. Sarà lui a crescerla nella foresteria della caserma, dove ora vive con la forestale Valeria.

Un passo dal cielo 5: tutto ciò che sappiamo sulla trama

I cambiamenti della struttura della fiction modificano anche la trama di Un passo dal cielo. I nostri protagonisti avranno a che fare con una storia unica, un unico caso che coinvolgerà il pubblico dall’inizio alla fine delle puntate. La storia chiama in causa tanti nuovi personaggi, come la famiglia Moser e le tre donne Ferrante (Isabella, Valeria e Adriana).