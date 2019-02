Replica Uomini e Donne: dove rivedere la scelta di Lorenzo Riccardi

Replica Uomini e Donne scelta di Lorenzo Riccardi: canale e orario

Vi siete persi la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne? Dove recuperare la puntata speciale andata in onda in prima serata venerdì 22 febbraio? Niente paura: ci sono le repliche! La scelta del tronista è disponibile in qualsiasi momento su Witty, il canale streaming dedicato ai programmi di Maria De Filippi. Per chi invece preferisce guardare in tv la scelta di Lorenzo e Claudia può sintonizzarsi su La5 lunedì 25 febbraio alle ore 21.10. A quell’ora verrà infatti trasmessa la seconda puntata (ne sono previste tre) del people show.

La scelta di Lorenzo Riccardi: tanti volti di Uomini e Donne

Alla scelta di Lorenzo Riccardi hanno partecipato numerosi personaggi di Uomini e Donne. Gemma Galgani, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Giulia De Lellis e diverse coppie nate al Trono Classico. Tra i presenti alla festa di fidanzamento di Lorenzo: Eugenio e Francesca, Riccardo e Camilla, Elga e Diego, Aldo e Alessia, Sossio e Ursula. Senza dimenticare Valeria Marini, che si è occupata dell’allestimento del party, ricevendo tanti complimenti da parte degli invitati.

Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi

Dopo sei mesi di Trono, Lorenzo Riccardi – ex corteggiatore di Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella – ha scelto la corteggiatrice Claudia Dionigi, che ha avuto la meglio sulla rivale Giulia Cavaglia.