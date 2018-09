Replica Temptation Island Vip 2018: dove rivedere la prima puntata con Simona Ventura

Dove rivedere la prima puntata di Temptation Island Vip con Simona Ventura? La replica di martedì 18 settembre è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre vederla anche in tv, su La 5, mercoledì 19 settembre alle ore 21.10. La prima puntata del nuovo format di Canale 5 è stata molto seguita, soprattutto sui social network, dove è diventata trend topic su Twitter. A rubare la scena agli altri è stata subito Valeria Marini, che ha partecipato al programma insieme al fidanzato Patrick Baldassari.

Cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island Vip

Nel corso della prima puntata, Valeria Marini si è subito avvicinata al tentatore spagnolo Ivan Gonzalez. Sguardi languidi e complici, sorrisi e confidenze: una situazione che ha cominciato a far tremare Patrick Baldassari. Lacrime invece per Nicoletta Larini e Ursula Bennardo, deluse dai rispettivi fidanzati Stefano Bettarini e Sossio Aruta. In particolare Nicoletta è stata consolata da Simona Ventura, che ben conosce Bettarini. Momenti di sconforto per Alessandra e Nilufar: soprattutto quest’ultima è rimasta delusa da alcune frasi della scelta Giordano Mazzocchi.

Fabio e Marcella Esposito hanno già lasciato il villaggio

Al termine della prima puntata una coppia è già andata via: quella composta da Fabio e Marcella Esposito. Il manager Coconuda, dopo quattro giorni di lontananza, ha capito di amare Marcella e di volerla sposare. Ma la proposta di matrimonio è saltata: Marcella si è infastidita per la scarsa mancanza di libertà nella relazione.