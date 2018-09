Ivan Gonzalez a Temptation Island Vip: ecco cosa sappiamo sul tentatore che ha fatto colpo su Valeria Marini

Si chiama Ivan Gonzalez il tentatore che ha fatto perdere la testa a Valeria Marini a Temptation Island Vip. L’aver catturato l’attenzione di Valeria, inevitabilmente, ha a sua volta puntato i riflettori su di lui negli ultimi giorni. Cosa sappiamo di Ivan Gonzalez oggi? E cosa ha fatto in TV prima di approdare a Temptation Island Vip? Forse i ben informati già lo sanno ma Ivan è un ex calciatore e, in Spagna, è stato un tronista della versione iberica di Uomini e Donne.

Ivan Gonzalez tentatore: a Temptation Island Vip conquista Valeria Marini dopo Paola Caruso

Ivan Gonzalez, prima del suo avvicinamento con Valeria Marini, ha avuto in passato un flirt con Paola Caruso. i due, nello specifico, si sono conosciuti e messi insieme a Supervivientes (la versione spagnola de L’Isola dei Famosi). Sia l’ex Bonas di Avanti un altro che Ivan, infatti, hanno partecipato insieme al reality dove, appunto, pare che sia scoppiato il loro amore. Tornato single, però, il ragazzo ha deciso di mettersi in gioco a Temptation Island Vip dove, anche se in un un contesto diverso rispetto all’Isola, pare aver conquistato un altra bella bionda: Valeria Marini.

Ivan Gonzalez dalla Spagna a Temptation Island Vip: il primo debutto in Italia, però, è stato negli studi di Pomeriggio 5

Pur avendo lavorato prettamente nella TV spagnola, non è la prima volta che Ivan Gonzalez partecipata ad un programma in onda su Mediaset. Qualche tempo fa, prima di Temptation Island Vip, Ivan era infatti stato invitato a Pomeriggio Cinque. Lui, allora, era ancora legato sentimentalmente a Paola Caruso e, con la complicità di Barbara d’Urso, si era presentato in diretta nella trasmissione per fare una sorpresa alla sua ragazza (presente in studio per l’occasione).