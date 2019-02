Replica Non mentire: dove rivedere la prima puntata della fiction

Dove rivedere la replica della prima puntata di Non mentire

È ufficialmente iniziata su Canale 5 la nuova fiction Non mentire, con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Dove rivedere la replica della prima puntata della serie? Al momento è disponibile solo su Mediaset Play, piattaforma streaming di Mediaset. È probabile che nei prossimi giorni l’azienda inserisca una replica nel palinsesto di Canale 5 o delle reti minori, ovvero La 5 e Mediaset Extra. Prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori, la fiction è liberamente ispirato a Liar, telefilm inglese tramesso in Italia da Nove. Non mentire è diretta da Gianluca Maria Tavarelli ed è stata girata tra Roma e Torino.

La trama della fiction Non mentire su Canale 5

La storia di Non mentire è ambientata a Torino. Laura, amata insegnate di un liceo, ha appena concluso la sua relazione con Tommaso, quando Andrea, padre di uno dei suoi studenti, le chiede di uscire. Andrea è affascinante, simpatico, uno stimato chirurgo e, come le dice la sorella Caterina, sua collega in ospedale, è uno degli uomini più ambiti. La serata tra i due scorre in modo piacevole, tra loro c’è complicità e attrazione. Sembrerebbe un appuntamento perfetto eppure, Laura e Andrea non immaginano quanto questo incontro cambierà le loro vite e le terribili conseguenze che avrà sulle loro famiglie e sulle rispettive cerchie di amici, colleghi e conoscenti.

Laura o Andrea: chi sta mentendo a Non mentire?

La mattina dopo, infatti, se Andrea rivela sorridente al suo amico Nicola che spera di rivedere presto Laura, lei si risveglia confusa, frastornata e con uno sguardo perso nel vuoto. Visibilmente stordita e in stato di shock, la donna confessa alla sorella di essere stata violentata. Poco dopo denuncia Andrea per stupro. Non ci sono prove, solo le due testimonianze a confronto. Andrea non nega la relazione della notte precedente ma afferma con insistenza che è stato un rapporto consensuale. Entrambi sembrano sconvolti e in buona fede. Spetta alla polizia scoprire la verità.