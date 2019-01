Non mentire, fiction con Alessandro Preziosi: trama e quando va in onda

Di cosa parla Non mentire, la nuova fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi e Greta Scarano

Partirà domenica 17 febbraio la nuova fiction di Canale 5 dal titolo Non mentire. Protagonisti della miniserie Alessandro Preziosi e Greta Scarano, che recitano per la prima volta insieme. La serie, composta da tre puntate, è un remake di Liar, telefilm inglese trasmesso in Italia da Nove. Si tratta di un thriller avvincente che ha come protagonisti un uomo ed una donna che, dopo una serata insieme, hanno due versioni differenti di quello che è successo. La storia comincia nel momento in cui Laura, insegnante di un liceo di Torino, accetta di uscire con Andrea, stimato e affascinante chirurgo, e padre di uno dei suoi studenti. La serata scorre in modo piacevole, tra loro c’è complicità e attrazione. Sembrerebbe l’appuntamento perfetto…Ma il giorno dopo, mentre Andrea confida a un amico che spera di rivedere presto la donna, Laura lo denuncia per violenza.

Non mentire: 3 puntate in prima serata su Canale 5

Cosa è successo davvero quella notte? Non ci sono prove, solo le loro testimonianze a confronto. Ed entrambi sembrano sconvolti e in buona fede. Ma allora cosa è successo davvero? Cosa nasconde il passato di entrambi? È questa la sfida che la polizia dovrà affrontare, tra pregiudizi, bugie e colpi di scena. Di certo c’è solo che il loro incontro cambierà per sempre le loro vite, e avrà terribili conseguenze sulle rispettive famiglie. La sceneggiatura di Non mentire è di Lisa Nur Sultan in collaborazione con Gianluca Maria Tavarelli.

Non mentire: chi è l’attrice Greta Scarano

Greta Scarano è un’attrice romana di 32 anni, diventata popolare in tv grazie al ruolo di Sabrina in Un posto al sole. Subito dopo sono arrivate altre fiction (Distretto di polizia, I Liceali, RIS, Romanzo Criminale-La Serie, Squadra Antimafia-Palermo Oggi) ma soprattutto il cinema. A consacrarla sul grande schermo è stato il personaggio di Viola in Suburra, film cult di Stefano Sollima che vede tra gli altri protagonisti Claudio Amendola e Pierfrancesco Favino. L’attrice è stata poi chiamata da Fabio Fazio come valletta di una puntata della nuova edizione del Rischiatutto.