Replica New Amsterdam: dove rivedere la terza puntata della serie tv

La replica della terza puntata della serie di Canale 5 con Ryan Eggold

Continua il successo di New Amsterdam, la nuova ed attesa serie americana in onda in prima visione su Canale 5. Il medical drama con Ryan Eggold è tornato in tv con due nuove episodi nel terzo appuntamento in prima serata, domenica 16 dicembre. Nei nuovi episodi sono tornate le vicende professionali e personali dei medici del New Amsterdam, il prestigioso ospedale pubblico di New York alle prese con un importante operazione di restauro. A guidare lo staff il nuovo direttore sanitario Max Goodwin che ha le idee molto chiare rispetto a come un medico dovrebbe prendersi cura dei propri pazienti. Quella di Max è una lotta quotidiana contro la burocrazia e i cavilli tecnici, legali ed economici che rischiano di far passare in secondo piano il bene del paziente. Anche questa domenica la serie è andata in onda in prima visione tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Nel cast accanto al protagonista ritroviamo Janet Montgomery, Jocko Sims, Freema Agyeman e ancora Anupam Kher e Tyler Labine.

Cosa succede nei nuovi episodi della serie

La terza puntata di New Amsterdam ha previsto la messa in onda del sesto e settimo episodio della prima stagione della serie americana che dopo il successo in Patria sembra aver conquistato anche il pubblico italiano. Nei nuovi episodi, Antropocene ed Effetto domino, abbiamo ritrovato i medici del New Amsterdam ancora alle prese con casi molto delicati e impegnativi. Lo staff dell’ospedale è stato infatti messo alla prova da un complicato intervento di trapianto domino che fino all’ultimo ha rischiato di essere messo in discussione dal ripensamento di uno dei donatori.

Ecco dove rivedere la seconda puntata di New Amsterdam

L’appuntamento con New Amsterdam torna la prossima settimana. I due nuovi episodi della serie andranno in onda domenica 23 dicembre. L’appuntamento è sempre su Canale 5 intorno alla 21:25 e in streaming su Mediaset Play. Sempre sul sito Mediaset è possibile rivedere la terza puntata e gli altri episodi della serie con Ryan Eggold. Sul sito si trova infatti una sezione dedicata a New Amsterdam contenente anche clip, anteprime e video promozionali.