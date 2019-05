Replica New Amsterdam 2019: dove rivedere la puntata del 26 maggio

New Amsterdam 2019 replica, la puntata di domenica 26 maggio

Dove rivedere la puntata di New Amsterdam del 26 maggio? Stasera è andato in onda un solo episodio della fortunata serie TV statunitense. La seconda serata questa domenica è iniziata molto prima, per permettere al programma Matrix di seguire lo spoglio delle Elezioni Europee. Un solo episodio è bastato al pubblico di Canale 5, per non rimanere a digiuno di New Amsterdam. Domenica prossima la serie tornerà con tre episodi, gli ultimi della prima stagione. Ma prima di vedere il gran finale, non potrete di certo perdere l’episodio di domenica 26 maggio! La replica di New Amsterdam della puntata in questione, come già ben saprete, non sarà disponibile sui canali televisivi Mediaset.

New Amsterdam, la replica del 26 maggio 2019: dove e come rivedere la puntata

Dove vedere la replica del 26 maggio, allora? Vi basterà collegarvi al sito Mediaset Play e cercarla tra le fiction. Cliccate quindi sull’episodio che dovete recuperare e partirà in un batter d’occhio, non senza prima un po’ di pubblicità però! Se non avete un computer, potrete guardare la replica di New Amsterdam anche sul vostro smartphone o tablet. In questo caso, anziché scegliere il sito Web, sarà utile l’app Mediaset Play. Il procedimento è il medesimo del sito, sfogliate i titoli delle fiction alla ricerca di New Amsterdam e poi cliccate sull’episodio andato in onda stasera, ovvero quello intitolato Un giorno felice. A questo indirizzo trovate un riassunto della puntata andata in onda, qualora non aveste tempo di guardare l’episodio online e doveste passare direttamente all’ultima puntata di New Amsterdam.

Replica New Amsterdam: cosa è successo domenica 26 maggio

A proposito dell’ultima puntata, possiamo rivelarvi che il finale vi terrà col fiato sospeso! Le cure di Max continueranno a dargli problemi, anche se non gli impediranno di prendersi cura dei suoi pazienti e dell’ospedale. Georgia darà alla luce Luna, anche se ci saranno complicazioni. E infine, sarà un tragico incidente con un finale inaspettato a tenervi sulle spine fino alla nuova stagione della serie TV…