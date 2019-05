New Amsterdam 2019 anticipazioni domenica 26 maggio: Max in serio pericolo

New Amsterdam anticipazioni, nuova programmazione: cambia tutto su Canale 5

Le anticipazioni di New Amsterdam di oggi nascondono una sorpresa per gli appassionati! Se la serie TV non vi basta mai, allora non vi farà molto piacere scoprire che domenica 26 maggio 2019 andrà in onda un solo episodio! La novità introdotta da Mediaset è stata necessaria. Da una parte perché mancano quattro episodi, e non sarebbero potuti andare in onda in una sola serata. Al momento ne vediamo tre ogni domenica. Dall’altra c’è la necessità di mandare in onda Matrix in versione estesa, in occasione delle Elezioni Europee che si terranno nello stesso giorno. Spazio dunque all’approfondimento politico per lo spoglio delle tessere elettorali, ma non prima di aver visto almeno un episodio di New Amsterdam domenica 26 maggio!

Anticipazioni New Amsterdam, Max in serio pericolo?

Le anticipazioni sull’episodio in questione, intitolato Un giorno felice, vedono come protagonista della serata il caso di Marie. Lei è una donna poliziotto che verrà investita da un veterano di guerra. Quest’ultimo, però, avrà causato l’incidente involontariamente perché colpito da un malore. I risvolti di questo caso saranno del tutto inaspettati, da seguire fino all’ultimo. Ma niente paura, le anticipazioni di domenica 26 maggio parlano anche dei nostri amati protagonisti! A tal proposito possiamo dirvi che Max si ritroverà ad affrontare l’ennesimo problema durante la sua terapia. La gola infatti risentirà delle cure e per questo il medico dovrà accettare l’aiuto di un macchinario. Il corpo di Max diventerà sempre più debole perché avrà un brusco calo di peso e non è un buon segnale.

New Amsterdam 2019, anticipazioni domenica 26 maggio: lo sconforto di Reynolds

Reynolds vivrà un momento di grande sconforto e troverà supporto nella sua fidanzata. Intanto, Frome dovrà dire addio alla sua ex paziente Jemma, mentre Kapoor avrà in cura una giovane donna che si sottoporrà a un intervento che non la renderà felice. Starà al medico aiutare la paziente a capire cosa realmente vuole. Le anticipazioni di New Amsterdam per domenica 26 maggio non aggiungono altro: appuntamento al 2 giugno con le anticipazioni sugli ultimi episodi!