New Amsterdam, anticipazioni ultima puntata 2 giugno: incidente fatale nel finale

New Amsterdam anticipazioni, cosa succederà nell’ultima puntata? Gli episodi di domenica 2 giugno

Domenica 2 giugno andrà in onda l’ultima puntata di New Amsterdam 2019: le anticipazioni che stiamo per farvi parlano degli ultimi tre episodi della prima stagione. La serie televisiva statunitense ha incantato milioni di spettatori, che ogni domenica sera si sintonizzano su Canale 5 per non perdere le avventure del medico Max Goodwin. Ma andiamo subito alle anticipazioni sul finale di New Amsterdam! Vedremo gli episodi Come previsto, Questa non è la fine e Luna. Nel primo purtroppo scopriremo che le terapie non stanno funzionando e Max sarà sempre più debilitato. Il tumore del direttore sanitario sembra inarrestabile e lui sarà sempre più scontroso e irritato con gli altri. A farne le spese più di tutti sarà Reynolds, che penserà anche di dimettersi. Helen si accorgerà di tutto questo e proverà a capire cosa sia successo realmente.

Anticipazioni New Amsterdam 2019, Max prosegue le cure: Helen torna a essere il suo medico

Helen parlerà anche con Max, da amica, e gli suggerirà di decidere cosa fare: combattere o lasciarsi andare, visto che le sue condizioni sono peggiorate. La Stauton proporrà al medico una terapia più aggressiva e lui accetterà, consapevole del fatto che potrebbe anche morire per l’effetto di questa nuova cura. Froome apprenderà dell’indagine formale in corso su di lui. Le anticipazioni di New Amsterdam sul penultimo episodio finalmente portano buone notizie per Max: le nuove cure funzioneranno, anche se gli alti dosaggi lo debiliteranno ancora di più. Helen avrà una discussione con Panthaki, ma poi lui la sorprenderà chiedendole di andare insieme a Bruxelles. Max continuerà a fare il medico e a prendersi cura dei suoi pazienti, ma non solo! Studierà anche un modo per far sapere alla popolazione che al New Amsterdam si possono ricevere cure gratuite e questa iniziativa non verrà accolta bene dal consiglio.

New Amsterdam, le anticipazioni sul finale di stagione: Luna è nata

Helen tornerà a essere il medico di Max, interromperà le cure aggressive con la promessa di trovare un nuovo metodo. Panthaki non reagirà bene a questa notizia e non penserà che potrebbe aiutare Max, come lui ha fatto con tutti loro. Bloom tornerà in ospedale ma solo per comunicare di voler lasciare il camice. Non trovando Max in ospedale, andrà a casa sua dove il medico la accoglierà ricoperto di sangue. E così inizierà l’ultimo episodio della prima stagione di New Amsterdam, Luna. Georgia avrà un’emorragia, Bloom e Max le forniranno i primi soccorsi ma la donna va operata e dovranno farlo subito. Georgia inizierà ad avere le contrazioni, dovranno far nascere la bambina e mamma e figlia saranno in pericolo di vita. Helen sarà bloccata nel traffico e non riuscirà ad arrivare a casa Goodwin.

Anticipazioni New Amsterdam, Lauren e Helen: chi morirà nell’incidente?

Luna nascerà, ma Georgia sarà in pericolo di vita. Per fortuna i soccorsi arriveranno in tempo, mentre Helen e Lauren faranno pace. Nel tragitto verso l’ospedale in ambulanza, un altro mezzo in corsa li travolgerà a un incrocio e nell’impatto Bloom finirà a terra, in arresto cardiaco e priva di conoscenza. Max, Georgia e Luna sembreranno star bene. Ma l’episodio si concluderà con un telo bianco su un corpo… Helen o Lauren, chi delle due morirà? Lo sapremo soltanto nella prossima stagione di New Amsterdam: le anticipazioni terminano qui!