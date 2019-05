Replica New Amsterdam 2019: dove rivedere la puntata di domenica 19 maggio

New Amsterdam 2019 replica: dove rivedere gli episodi di domenica 19 maggio

Se siete nostri affezionati lettori, saprete già che la replica di New Amsterdam 2019 in televisione non sarà disponibile. Mediaset infatti si affida unicamente ai supporti digitali per dare la possibilità al pubblico di recuperare puntate e episodi di fiction e serie TV. E allora, dove rivedere la puntata di New Amsterdam del 19 maggio? La risposta è semplice: dovrete collegarvi al sito Mediaset Play e cercare la sezione dedicata alla serie TV, poi selezionare l’episodio che vi interessa. Sarà possibile guardare anche il terzo andato in onda domenica 19 maggio, senza dover guardare necessariamente i primi due. Oppure guardare un episodio al giorno. Insomma, potete gestire la visione come meglio credete e in base a tempo e necessità.

Replica New Amsterdam: cosa è successo tra Max e Helen

Se non avete un computer, potrete guardare la replica di New Amsterdam anche sul vostro smartphone o tablet. In questo caso, anziché scegliere il sito Web, sarà utile l’app Mediaset Play. Il procedimento è il medesimo del sito, andate alla ricerca di New Amsterdam e poi cliccate sull’episodio che vi interessa. Se invece non avete tempo di recuperare la replica, allora vi spiegheremo noi cosa è successo domenica 19 maggio. Il filone che più sta interessando il pubblico in queste ultime settimane riguarda sicuramente Max e Helen. I due nella scorsa puntata, tra nevicate e blackout, si sono accorti che fra loro c’è forse qualcosa che va oltre la semplice e pura amicizia. Proprio per questo motivo, Helen ha deciso di prendere le distanze da Max. Ha scelto di non seguirlo più come medico, per cui in ospedale è arrivata la dottoressa Stauton.

New Amsterdam replica domenica 26 maggio, ecco cosa è successo nella puntata

Max inizialmente non è riuscito ad accettare i metodi del nuovo medico, rifiutava le terapie anche per potersi occupare del suo ospedale. Alla fine, però, gli hanno aperto gli occhi: rifiutando le cure corre seriamente il rischio di non conoscere sua figlia. Kapoor ha fatto i conti con il passato e forse adesso è pronto a voltare pagina. Adesso non vi resta che dare un’occhiata a ciò che succederà domenica 26 maggio: c’è anche un importante avviso da non perdere.