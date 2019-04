Mentre ero via, dove e quando rivedere la terza puntata: canale e orario

La terzo episodio della nuova serie Mentre ero via, con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, è andato in onda giovedì 11 aprire su Raiuno. Dove rivedere la replica della puntata? Coloro che se la sono persa, o che si sono talmente appassionati alle misteriose vicende di Monica e Stefano da volerla rivedere, possono seguire la replica su Rai Premium, il canale che trasmette fiction, serie e film Rai. La replica andrà in onda in prima serata intorno alle 21.20. Per chi non potesse guardare la televisione in quell’orario non c’è da preoccuparsi. Infatti l’ultimo episodio sarò trasmesso in seconda serata, sempre su Rai Premium, mercoledì 17 aprile. Praticamente un giorno prima dell’attesissima nuova puntata, la numero quattro.

Mentre Ero Via: la terza puntata e tutti gli episodi online

Per coloro che non sono riusciti a guardare l’ultima puntata e non possono rivederla in tv, possono guardarla in qualsiasi momento sulla piattaforma di streaming online RaiPlay. Ovviamente tutti i contenuti della piattaforma sono gratuiti e disponibili in qualsiasi momento. Sul sito è possibile guardare non solo la terza puntata, ma tutti gli episodi di Mentre ero via con protagonisti Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, che in questa nuova fiction di casa Rai hanno lavorato per la prima volta l’uno accanto all’altro. I due insieme hanno scoperto il fascino della città di Verona, come dichiarato recentemente.

Fiction Mentre ero via con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno: quando verrà trasmessa la quarta puntata

La quarta puntata di Mentre ero via andrà in onda giovedì 18 aprile alle 21.25. La serie, diretta dal regista Michele Soavi, è stata fino ad adesso seguitissima dal pubblico (il primo episodio è stato seguito da più di 5 milioni di spettatori). A ringraziare per il grande successo anche la protagonista Vittoria Puccini che su Instagram ha scritto: “Grazie a tutti gli attori, a Michele Soavi, a tutta la troupe con cui ho condiviso questo meraviglioso viaggio, e a voi, perché il vostro affetto è per me pura energia, e stimolo a cercare di fare sempre meglio”.