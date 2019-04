Anticipazioni Mentre ero via: Stefano inizia a dubitare di Monica

Mentre ero via: cosa succederà nella quarta puntata?

Mentre ero via, la nuova fiction di Raiuno, risulta essere un grande successo di pubblico e puntata dopo puntata continua ad appassionare sempre di più i telespettatori italiani.Una vicenda misteriosa ed intricata che vede Monica, interpretata dall’attrice Vittoria Puccini, risvegliarsi dal coma dopo quattro lunghi mesi. La protagonista della serie non ricorda nulla dei suoi ultimi otto anni e sembra che le persone accanto a lei non vogliono aiutarla a ricordare, ma anzi cerchino di confonderla il più possibile. Intanto lei fa di tutto per ricordare, facendosi seguire anche da una psicologa (Stefania Rocca), e cerca di recuperare il rapporto con i due figli rancorosi. Il marito è morto, ma è stata proprio lei ad ucciderlo? Aveva davvero un amante e la sensazione che tutti mentano è giusta? Grazie al viaggio nella città di Ginevra con Stefano De Angelis (Giuseppe Zeno) inizia a recuperare alcuni frammenti di memoria e incomincia a sistemare i pezzi del puzzle.

Mentre ero via: Stefano incomincia ad avere dei dubbi su Monica

Dopo il viaggio a Ginevra insieme a Stefano, Monica riesce a ricordare che in quell’hotel lei e Marco (fratello di Stefano) hanno dormito in due stanze separate. Lei ha dormito nella stanza 116 e proprio lì incomincia a convincersi di non aver tradito il marito e di non averlo ucciso; ma anzi poco dopo scopre che era proprio il marito a tradirla con la sua segretaria. Nella quarta puntata, intanto, la storia tra Monica e Stefano diventa improvvisamente di dominio pubblico e per questa ragione il piccolo Vittorio viene ancora di più preso di mira dai compagni e bullizzato. Nel frattempo Stefano, dopo le rivelazioni di un uomo misterioso, incomincia ad avere dubbi sul conto di Monica.

Fiction Mentre ero via con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno: quando va in onda la nuova puntata?

Per continuare a scoprire tutto quello che succederà non ci resta che seguire la nuova puntata di Mentre ero via come sempre su Raiuno dopo I soliti ignoti. L’appuntamento con Monica e Stefano, interpretati dai bravissimi Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, è dunque per il prossimo giovedì 18 aprile.