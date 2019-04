Replica L’Aquila Grandi Speranze: dove rivedere la prima puntata

L’Aquila Grandi Speranze, dove e quando rivedere la prima puntata: canale e orario

L’Aquila Grandi Speranze, la nuova fiction di Raiuno che racconta la vita e la ricostruzione della città abruzzese ad un anno e mezzo dal tremendo terremoto del 2009, è andata in onda per la prima volta martedì 16 aprile. Dove e quando rivedere la replica della prima puntata? Coloro che si sono persi il primo episodio e volessero rivederlo, possono farlo tranquillamente su Rai Premium. Infatti sul canale dedicato alle serie e ai film di casa Rai, dovrebbe essere trasmessa la prima puntata della serie lunedì 22 aprile in prima serata, intorno alle 21.20. Nella puntata di debutto abbiamo scoperto i personaggi principali, rappresentati da Silvia (Donatella Finocchiaro) e Marco (Giorgio Marchesi), alla disperata ricerca della piccola Costanza; e Gianni (Giorgio Tirabassi) ed Elena (Valentina Lodovini), appena tornati a vivere nella loro vecchia casa e impegnati nella riapertura del centro storico.

Fiction L’Aquila Grandi Speranze: la prima puntata anche in streaming online

La prima puntata di L’Aquila Grandi Speranze, così come la fiction Mentre ero via e tutti i programmi della televisione pubblica, può essere vista anche online. Dunque per chi non può guardare la replica del primo appuntamento su Rai Premium, oppure preferisce guardarla comodamente dal computer, può farlo su Rai Play. Infatti il primo episodio, il secondo (puoi leggere le anticipazioni qui) e tutte le puntate future saranno caricate sulla piattaforma di streaming.

L’Aquila Grandi Speranze: quando va in onda la seconda puntata della nuova fiction di Raiuno?

Dopo il il primo appuntamento in tv, andato in onda martedì 16 aprile, il secondo episodio della emozionante serie L’Aquila Grandi Speranze sarà trasmessa il prossimo martedì 23 aprile. La fiction, come di consueto, andrà in onda intorno alle 21.25 subito dopo il programma I Soliti Ignoti. Dopo l’inizio delle storie delle due famiglie e degli altri personaggi, la curiosità è già molto alta. Non resta che attendere, dunque, per scoprire più precisamente cosa succederà ai protagonisti nella città ferita de L’Aquila.