Mentre ero via fiction: cast, numero puntate e anticipazioni

Mentre ero via: chi fa parte del cast della nuova fiction di Rai Uno

Il primo canale Rai è pronto a presentare una nuova serie televisiva il giovedì sera. Dopo 10 puntate di Che Dio ci aiuti, da giovedì 28 marzo la prima serata vedrà protagonista Vittoria Puccini in Mentre ero via. L’attrice vestirà i panni di Monica, giovane donna che entrerà in coma dopo un incidente e da cui si risveglierà senza ricordare più nulla. Con Vittoria Puccini nel cast ci saranno altri volti noti delle fiction: Giuseppe Zeno, Stefania Rocca, Carmine Buschini, Francesca Cavallin, Flavio Parenti e Mariano Rigillo. La serie tv è stata scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, mentre la regia è stata affidata a Michele Soavi.

Mentre ero via: trama e numero di puntate

Dopo aver visto chi ci sarà nella nuova fiction di Rai Uno, vi diremo qualcosa sulle 6 puntate di Mentre ero via, che andrà in onda a partire da giovedì 28 marzo in prima serata. Dopo il risveglio dal coma durato quattro mesi, Monica non ricorderà più nulla degli ultimi otto anni della sua vita. La donna si ritroverà a vivere una vita che non è più quella che aveva. Durante i mesi del coma il marito Gianluca ha perso la vita e lei scoprirà di aver avuto una storia d’amore con Marco, di cui però non ricorda nulla. Un amore che ha fatto soffrire molto i suoi figli, che non riescono a perdonare la madre.

Mentre ero via: quando andrà in onda la prima puntata?

Ad aiutare Monica (Vittoria Puccini) a recuperare la memoria ci sarà Caterina, psicologa che accompagnerà la protagonista nel difficile percorso di recupero. Riuscirà la protagonista a ritrovare i suoi ricordi e a ricostruirsi la sua identità? I figli andranno incontro alla madre o continueranno ad essere ostili nei suoi confronti? Per sapere cosa succederà in Mentre ero via non ci resta che aspettare qualche giorno. La prima delle sei puntate della fiction andrà in onda giovedì 28 marzo in prima serata su Rai Uno.