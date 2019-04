Anticipazioni L’Aquila Grandi Speranze: Silvia sulle ultime tracce della figlia

Cosa succederà nella seconda puntata di L’Aquila Grandi Speranze?

Dopo la prima puntata, andata in onda martedì 16 aprile, la settimana prossima andrà in onda la seconda puntata di L’Aquila Grandi Speranze, la fiction di Raiuno che racconta la ricostruzione della città abruzzese ad un anno e mezzo dal terribile terremoto del 2009. Una città in macerie, al centro dell’Italia, che vede i suoi abitanti cercare di ripartire e risistemare le loro vite spezzate, così come i pilastri di tanti palazzi. Fra questi, nella serie, Franco (Giorgio Marchesi) e Silvia (Angelo Finocchiaro) sono alla disperata ricerca della figlia Costanza, mai ritrovata dopo la notte del sisma. La coppia viene a sapere che il caso è stato archiviato e le ricerche della bambina, di conseguenza, si fermeranno. Loro, però, non accettano e non credono alla morte della piccola di sei anni. Così, insieme al primogenito Davide, decidono di continuare da soli le ricerche. Intanto in città è andata in scena la “protesta delle carriole”, condotta in primis da Gianni Fiumani (Giorgio Tirabassi). In città è arrivato da Roma anche un costruttore (interpretato da Luca Barbareschi), che però ha interessi opposti a quelli del Direttore del Museo d’Abruzzo che porta avanti il movimento cittadino per la riapertura del centro storico.

L’Aquila Grandi Speranze anticipazioni: la trama della seconda puntata

Nel secondo episodio di L’Aquila Grandi Speranze, dopo l’archiviazione del caso da parte del magistrato, Silvia non si arrende e decide di cercare da sola la figlia Costanza. Così, si avventura sulle ultime tracce lasciate dalla secondogenita, indagando su chi afferma di averla vista. Dopo essersi volatilizzata fra le macerie, la domanda è questa: la bimba è ancora viva? Che fine ha fatto? Intanto Davide continua ad aggirarsi intorno alla zona rossa dove incontra un malvivente di origini francesi, che dopo il terremoto vive nella sua casa mezza distrutta. Gianni (interpretato da Giorgio Tirabassi) entra in rapporto con il costruttore De Angelis per poi accorgersi delle sue reali intenzioni.

L’Aquila Grandi Speranze: Quando va in onda la seconda puntata della fiction?

La seconda puntata di L’Aquila Grandi Speranze, serie in sei puntate con un ampio cast, andrà in onda il prossimo martedì 23 aprile. Come sempre la fiction andrà in onda dopo il game show I soliti idioti alle 21.25. L’appuntamento con Silvia, Franco, Gianni, Elena e tutti i protagonisti è per la prossima settimana.