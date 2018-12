Replica L’amica geniale: dove rivedere la terza puntata della fiction Rai

L’amica geniale replica terza puntata: si può rivedere su Rai Play e non solo

Dove rivedere la terza puntata de L’amica geniale con Margherita Mazzucco e Gaia Girace? In qualsiasi momento, in streaming, su Rai Play. In tv invece la fiction tratta dall’omonimo libro di Elena Ferrante va in replica ogni venerdì sera su Rai Premium, canale Rai dedicato alle fiction. Dunque la puntata andata in onda su Rai Uno martedì 11 dicembre verrà replicata su Rai Premium venerdì 14 dicembre alle ore 21.20. Intanto in edicola è possibile trovare i primi dvd della serie, che tanto successo sta riscuotendo in televisione e che è già stata trasmessa in America dalla HBO, che produce la fiction insieme alla Rai.

Cosa è successo nella terza puntata de L’amica geniale

Nella terza puntata de L’amica geniale, Marcello Solara e Pasquale si dichiarano a Lila (l’attrice Gaia Girace). Entrambi sono innamorati della ragazza e vogliono sposarla. Ma la giovane non vuole nessuno. Il padre però è di tutto altro avviso e spinge la figlia tra le braccia di Solara. Che, intanto, è interessato alle scarpe ideate da Lila e progettate da Rino.

L’amica geniale terza puntata: Lila e Lenù si dividono

Nel frattempo Lenù (l’attrice Margherita Mazzucco) lascia Gino e viene promossa col massimo dei voti al ginnasio. La maestra Oliviero invita Elena ad andare a Ischia, da una sua cugina. Sull’isola la ragazza incontra per caso Nino e tutta la famiglia Sarratore.