Lenù L’amica geniale, Margherita Mazzucco: “Ecco cosa farò coi soldi guadagnati”

L’amica geniale Lenù, l’attrice Margherita Mazzucco: “Così spenderò i soldi guadagnati”

Quella de L’amica geniale è la prima esperienza televisiva per Margherita Mazzucco. Le sedicenne di Napoli è arrivata a interpretare il personaggio di Lenù per caso, senza aver mai studiato recitazione. Per questo ha preso un’importante decisione sui soldi guadagnati con la fiction. Margherita ha scelto di metterli da parte per il suo futuro. “Un domani mi piacerebbe studiare all’estero e per questo ho messo da parte tutti i soldi guadagnati con L’amica geniale”, ha confidato Margherita al settimanale Di Più. Del resto l’impegno sul set della fiction è stato davvero intenso: la Mazzucco si è dovuta dividere tra copioni e scuola. A differenza della collega Gaia Girace che ha abbandonato la scuola, l’interprete di Lenù tornava ogni due settimane in classe. “Facevo verifiche e interrogazioni sul programma che era stato svolto in mia assenza. Non ho avuto favoritismi, ha spiegato la giovane, che frequenta il terzo anno di liceo classico.

Margherita Mazzucco ricorda il suo provino per L’amica geniale

Margherita Mazzucco è arrivata ad indossare i panni di Lenù ne L’amica geniale per caso. Dopo aver visto un volantino che reclamizzava le audizioni per la serie ha deciso di buttarsi. E alla fine è andata bene: con due provini, di cui uno durato quattro ore, la ragazza è stata scelta dal regista Saverio Costanzo. “Quando mi hanno detto che la parte era mia, ero felice e terrorizzata allo stesso tempo. Fino a quel momento, infatti, io non avevo mai pensato neanche lontanamente di fare l’attrice, né avevo mai studiato recitazione. Una volta sul set, però, tutto mi è venuto facile, naturale, anche perché prima di cominciare a girare ci siamo preparate a lungo”, ha ammesso l’adolescente.

Margherita Mazzucco protagonista de L’amica geniale 2

La prossima primavera Margherita Mazzucco tornerà sul set per girare L’amica geniale 2, già confermata da Rai e HBO.