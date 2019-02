Replica La compagnia del cigno, dove rivedere l’ultima puntata del 4 febbraio

La compagnia del cigno, replica ultima puntata: dove e quando andrà in onda

La Rai manderà in onda anche la replica dell’ultima puntata de La compagnia del cigno. Se avete perso l’appuntamento finale di lunedì 4 febbraio, niente è perduto. La programmazione Rai permetterà al pubblico di seguire il capitolo finale della serie TV sui ragazzi del Conservatorio Giuseppe Verdi anche venerdì sera. Dove? Su Rai Premium. Nel caso non fosse la prima volta in cui optate per una replica de La compagnia del cigno, saprete già che l’appuntamento è per il venerdì successivo alla messa in onda della puntata del lunedì sera. La sesta ed ultima non farà eccezione, nessun cambiamento nei palinsesti. Naturalmente, gli episodi saranno disponibili anche sul servizio On Demand.

Replica La compagnia del cigno, l’ultima puntata del 4 febbraio 2019

Venerdì 8 febbraio su Rai Premium dunque potrete vedere l’ultima puntata de La compagnia del cigno, che ha riservato non pochi colpi di scena al pubblico. Il saggio finale dei ragazzi non poteva deludere le aspettative, ma adesso il pubblico vuole vedere di più. Le sei puntate della prima stagione sono servite al pubblico per affezionarsi ai sette ragazzi protagonisti delle trame, come ai loro insegnanti. Cosa ne sarà però di loro? Rivedremo Matteo e scopriremo se davvero riuscirà a superare il trauma del terremoto di Amatrice? Scopriremo come andrà a finire tra Barbara e Domenico? E cosa dire di Sara, interpretata da Hildegard De Stefano, e della sua lotta con l’accettazione di essere ipovedente?

La compagnia del cigno, la replica dell’ultima puntata

L’ultima puntata ha lasciato comunque dei punti interrogativi nel pubblico a casa. Per questo ora tutti si domandano se ci sarà una seconda stagione. Non solo per seguire come proseguono le avventure dei giovani ragazzi della Compagnia del Cigno, ma anche per Luca e Irene. La coppia ha appassionato moltissimo il pubblico e la speranza di vederli superare il trauma per la perdita della figlia ha tenuto incollati alla televisione milioni di spettatori. Sembra chiaro, insomma, che la replica de La compagnia del cigno dell’ultima puntata vi appassionerà al punto di voler vedere altre puntate.