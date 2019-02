La compagnia del cigno 2 si farà, è ufficiale: anticipazioni e trama seconda stagione

La compagnia del cigno, seconda stagione confermata: le prime anticipazioni

La compagnia del cigno 2 si farà: la conferma è arrivata stamattina. Ivan Cotroneo ha fatto sapere che la seconda stagione è già in fase di stesura e non ha mancato di dare le prime anticipazioni sulla trama. Le avventure dei sette ragazzi della Compagnia del Cigno dunque proseguiranno, ritroveremo gli attori del cast della prima stagione ma ne conosceremo anche di nuovi. Le puntate andranno in onda probabilmente il prossimo anno, per cui ci sarà da attendere un po’. Nel frattempo, per seguire la puntata finale ieri sera i giovani attori protagonisti si sono ritrovati nella redazione di Tv Sorrisi e Canzoni. Da qui sono arrivate le prime anticipazioni sulla seconda stagione, ma soprattutto la conferma che La compagnia del cigno 2 ci sarà.

La compagnia del cigno 2, parla Ivan Cotroneo: “Siamo già al lavoro per la seconda stagione”

Il successo arrivato era forse inatteso, stando a ciò che ha raccontato Ivan Cotroneo: “L’idea di una fiction in prima serata che parlasse di musica classica, con cinque giovani esordienti, un po’ mi preoccupava. Ma ci ho creduto, i risultati ci hanno premiato e devo ringraziare Rai Fiction e la casa di produzione Indigo Film”. Gli ascolti e l’affetto del pubblico hanno convinto i vertici Rai a mettersi subito al lavoro per regalare ai fan la seconda stagione. I giovani esordienti, tra cui troviamo l’attore di Matteo, Leonardo Mazzarotto, come anche l’interprete di Sara, Hildegard De Stefano, hanno conquistato tutti. Per questo Cotroneo, parlando anche dell’altra autrice, ha confermato La compagnia del cigno 2: “Con Monica Rametta siamo già al lavoro per scrivere la seconda stagione, che poi sottoporremo alla Rai”.

La compagnia del cigno, anticipazioni e trama seconda stagione: le prime novità

Adesso che la seconda stagione de La compagnia del cigno è confermata, cresce l’attesa di scoprirne la trama. Ci saranno gli attori della prima stagione? La risposta è sì, li ritroveremo cresciuti e conosceremo altri personaggi. Lo ha accennato proprio Ivan Cotroneo: “Svilupperemo le vicende dei personaggi che abbiamo già conosciuto, che potrebbero portarli anche fuori Milano, e ne stiamo creando dei nuovi. Ora li attende il mondo del lavoro, le orchestre, nuove sfide. Le aspettative sono alte e noi non vogliamo deluderle”. Saranno mesi lunghi di attesa, ma siamo certi che attori e trama de La compagnia del cigno 2 non ci deluderanno e si confermerà il successo della prima stagione.