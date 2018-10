Replica I bastardi di Pizzofalcone 2: dove rivedere la quinta puntata

I bastardi di Pizzofalcone 2, dove rivedere la quinta puntata: canale e orario

L’ispettore Lojacono e la sua squadra vincono ogni lunedì. I dati di ascolto della serie televisiva con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini sono sempre molto alti. Tutte le settimane milioni di telespettatori seguono la fiction di Rai Uno e gli appassionati hanno il desiderio di rivedere la puntata, ma non mancano coloro che per varie ragioni non hanno potuto seguire la quarta puntata. Oltre al consueto appuntamento su Rai Play, sarà possibile rivedere i protagonisti sul piccolo schermo sabato 3 novembre in prima serata su Rai Premium. Anche questa volta ci sono due possibilità per recuperare la quarta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2, che agevolano sia gli amanti del web, sia i fedelissimi della tv.

I bastardi di Pizzofalcone 2: cos’è successo nella quarta puntata?

Nella quarta puntata l’ispettore Lojacono ha dovuto indagare sull’omicidio di una maestra di ballo. L’insegnante di tango è stata trovata morta e il primo ad essere accusato a seguito di una testimonianza è il marito della vittima. Le indagini confermeranno le ipotesi? Il marito è davvero l’assassino della donna? Nel frattempo, Laura Piras, interpretata da Carolina Crescentini, mostrerà evidenti segni di gelosia nei confronti dell’ispettore Lojacono (Alessandro Gassman). Che cosa sta mandando in crisi il rapporto tra i due? Tra lei e Buffardi nascerà qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro?

I bastardi di Pizzofalcone 2: la replica della quarta puntata

Per rivedere la quarta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 ci sono due possibilità. I fan della serie televisiva di Rai Uno potranno scegliere tra il consueto appuntamento su Rai Play, oppure potranno riguardare la quarta puntata su Rai Premium alle 21.20 circa di sabato 3 novembre. La seconda puntata, invece, andrà in onda lunedì 5 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.