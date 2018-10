Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: una nuova indagine per Lojacono

I bastardi di Pizzofalcone 2: anticipazioni quinta puntata

Continua il successo della serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone 2. Ogni puntata fa registrare ottimi dati di ascolto. Il cast riconfermato e le new entry della fiction riescono a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori ogni lunedì sera. I protagonisti, già dalla prima stagione, hanno conquistato il pubblico di Rai Uno con le loro indagini e le loro relazioni sentimentali. Mancano ormai solo due puntate al termine della seconda serie de I bastardi di Pizzofalcone e in molti già si chiedono cosa succederà nella quinta puntata. Come evolveranno le vite dei protagonisti? Tra la Piras e Lojacono sarà ancora amore o il nuovo magistrato Diego Buffardi metterà la parola fine alla relazione dei due?

I bastardi di Pizzofalcone 2: una nuova indagine per Lojacono e la sua squadra

Le anticipazioni ci rivelano che nella quinta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2, Souvenir, verrà ritrovato un uomo in fin di vita in un cantiere della metropolitana. Verrà immediatamente trasportato in ospedale e si scoprirà che non si tratta di un incidente, bensì di una violenta aggressione. L’uomo è stato picchiato brutalmente e lasciato a terra agonizzante. La vittima entrerà in coma prima di riuscire a dire il suo nome o quello del suo aggressore. Si sveglierà per raccontare alla squadra di Lojacono la verità? L’ispettore e il suo gruppo riusciranno ad identificare la vittima? Quali sono le cause che hanno portato all’aggressione dell’uomo?

I bastardi di Pizzofalcone 2: quando andrà in onda la quinta puntata

Per sapere cosa succederà nella quinta puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2 non ci resta che aspettare una settimana. L’appuntamento con i protagonisti della serie televisiva è per lunedì 5 novembre. Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e Matteo Martari vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.