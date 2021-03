“Renga ha cag…to sul microfono”. Peyote attacca, dura reazione di Ambra

Willie Peyote scatena il caos delle polemiche. In queste ore sta facendo il giro del web un’intervista del rapper torinese realizzata giovedì scorso, quando il Festival di Sanremo era in corso. Intervista che però non è stata notata fino ad oggi, momento in cui si sono innescate una serie di reazioni al vetriolo. Motivo? Willie non è andato sul sottile parlando di alcuni colleghi, tra cui Francesco Renga ed Ermal Meta.

Sul cantante bresciano Peyote ha speso parole assai forti, non proprio garbate, in riferimento alle sue esibizioni all’Ariston. “Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha cag…to sul microfono… o l’ho pensato solo io? Ti dico solo che ad un certo punto sembrava Aiello”, il parere spiazzante di Willie. In queste ore il video sta facendo il giro del web ed è pure arrivato all’orecchio di Ambra Angiolini, ex di Francesco Renga, la quale non ha tardato a rispondere per le rime all’artista torinese. La replica dell’attrice e conduttrice è stata scovata da Trash Italiano:

Willie Peyote su Renga: "ha cagato sul microfono, sembrava Aiello" Willie Peyote su Ermal: "il primo posto Ermal non se lo meritava. Stai cantando Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla, scelta ruffiana"#Sanremo2021 pic.twitter.com/wPtvYe3pCG — Trash Italiano (@trash_italiano) March 7, 2021

Insomma, Ambra ha reso pan per focaccia, difendendo a spada tratta l’ex compagno. Renga per ora ha invece optato per il silenzio, limitandosi a ringraziare chi lo ha sostenuto durante il Festival di Sanremo (si è posizionato al 22esimo posto) e a esprimere la propria stima nei confronti dei Maneskin, che sono saliti sul gradino più alto del podio, conquistando l’edizione 2021 della kermesse, la più travagliata e tribolata di sempre.

Willie Peyote attacca anche Ermal Meta

Nell’intervista ‘incriminata’ di Peyote c’è stato anche un attacco ad Ermal Meta. Il rapper ha criticato il collega, definendo la scelta di quest’ultimo di omaggiare Lucio Dalla durante la serata delle cover come una mossa ‘ruffiana’, in quanto giunta in concomitanza con la data di nascita del compianto artista bolognese. Ermal, nelle scorse ore, ha replicato via Twitter al torinese, dicendo che le considerazioni che ha fatto sul suo conto poteva riferirgliele di persona visto che durante il Festival i loro camerini erano vicinissimi. Altra polemica che sta tenendo banco è quella orbitante attorno a Fedez e Chiara Ferragni: è stata corretta la scelta dell’influencer di spingere i suoi 23 milioni di followers su Instagram a votare in favore del marito oppure no?