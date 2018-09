Renato Zero, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio: gelo dietro le quinte

Perché Renato Zero non parla più con Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio

Da tempo Renato Zero ha interrotto i rapporti con due colleghi famosi, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio. L’artista ha rivisto i due ad un recente evento musicale a Verona ma dietro le quinte è regnato il gelo. I tre hanno mostrato grossa indifferenza, nonostante i forti legami del passato. A rivelarlo è il settimanale Spy, nella rubrica gossip di Madame Royale. “Dopo il concerto a Verona, dietro le quinte, Zero ha sfiorato due famosi colleghi, Cristiano Malgioglio e Loredana Bertè. E subito è calato il gelo: i tre si sono ignorati e ognuno è andato per la propria strada. Loredana e Renato non si parlano da tempo. Tra Malgioglio e Zero questioni irrisolte risalgono addirittura agli anni Settanta”, si legge sulla rivista Mondadori.

Anche Loredana Bertè e Malgioglio non si parlano da anni

Non solo con Renato Zero, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio non si parlano da tempo. I due si sono punzecchiati più di una volta, anche via social, ma non hanno mai chiarito le dinamiche del loro litigio. Su Zero, invece, la situazione sembra più chiara. “È stata la delusione più grande. Ormai si sente Dio. Ha avuto dei comportamenti discografico-finanziari scorretti nei miei confronti”, ha raccontato Loredana qualche anno fa a Il Corriere della Sera.

Renato non vuole essere nominato nella fiction su Mimì

Una situazione davvero complicata, tanto che Renato Zero non ha dato il consenso alla Rai per fare il suo nome nella fiction su Mia Martini, con protagonista Serena Rossi. E pensare che il cantante ha iniziato la sua carriera proprio insieme alle sorelle Bertè…