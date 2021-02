Regina Elisabetta: così ha reagito alla seconda gravidanza di Meghan

Il messaggio della Royal Family non tarda ad arrivare dopo l’annuncio che vede Harry e sua moglie in dolce attesa

Come hanno reagito la Regina Elisabetta e tutta la Royal Family di fronte alla notizia sulla seconda gravidanza Meghan Markle? È di queste ultime ore l’annuncio che vede il Principe Harry e sua moglie futuri genitori bis. Dopo Archie, la coppia è pronta ad accogliere un altro bambino. A rivelare la reazione della Royal Family è People. Poco dopo aver condiviso la notizia sulla dolce attesa, la Markle e il fratello di William hanno ricevuto le calorose congratulazione da parte dell’intera famiglia reale. Alla nota rivista un portavoce del palazzo, con una dichiarazione da parte della Regina, del Principe Filippo e del Principe Carlo, ha fatto sapere che sono tutti molto felici per l’arrivo di un altro Royal Baby.

“Sua Maestà, il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles e l’intera famiglia sono ‘felicissimi’ e augurano loro ogni bene”

Una semplice dichiarazione quella che famiglia reale ha deciso di fare pubblicamene per mostrare la felicità di fronte all’annuncio dei due Duchi di Sussex. Secondo quanto si legge sul portale statunitense, la Royal Family era già stata informata delle notizie sulla gravidanza, prima ancora dell’annuncio pubblico. Nonostante tutto, pare dunque che la coppia abbia prima pensato di far sapere alla casa reale cosa sarebbe accaduto.

Proprio in questi mesi, Harry e Meghan avrebbero dovuto avere un incontro con la Regina. È passato più di un anno dal momento in cui la coppia si è distaccata dalla famiglia reale. Va precisato che non c’è alcuna intenzione, da parte loro, di fare dei passi indietro su questa decisione. L’incontro che ci sarebbe dovuto essere nei primi mesi del nuovo anno non sarebbe avvenuto a causa della pandemia del Coronavirus, in quanto non è poi così sicuro viaggiare dagli USA alla Gran Bretagna per i reali.

Nonostante ciò, la coppia sembra aver ritrovato la serenità dopo quanto accaduto in quest’ultimo anno. La Markle ha vinto la sua causa contro i tabloid inglesi, proprio qualche giorno fa, dopo momenti di grande sconforto. Lo scorso mese di novembre Meghan aveva fatto sapere di aver avuto un aborto la scorsa estate, precisamente a luglio. Una notizia inaspettata, data dalla stessa Meghan con un lungo messaggio pubblicato sul New York Times. Ora l’ex interprete di Rachel Zane in Suits ha ritrovato il sorriso, provando nuovamente a dare un fratellino o una sorellina al piccolo Archie.