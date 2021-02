Meghan Markle piega il Mail, vinta la causa: il messaggio dopo la vittoria

Meghan Markle ha vinto la causa contro i tabloid inglesi. Una vittoria che ha fatto ovviamente piacere alla Duchessa di Sussex. In tribunale la moglie di Harry ha rivendicato la sua privacy contro il Mail on Sunday e il MailOnline. Questa mossa legale è arrivata dopo la pubblicazione di una sua lettera scritta a mano, considerata privata e personale, per il padre Thomas. Secondo quanto riporta il sito HelloMagazine, in una dichiarazione, la Markle ha ringraziato suo marito Harry e sua madre Doria Regland per averle dato tutto il loro sostegno. La Duchessa di Sussex di 39 anni ha citato in giudizio ANL, editore MailOnline e Mail On Sunday, con l’accusa di aver violato il diritto d’autore e la sua privacy. La lettera era stata scritta dal padre nell’agosto dell’anno 2018.

Nel corso della sentenza di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, il giudice Warby ha concesso a Meghan la vittoria nella sua rivendicazione per uso improprio di informazioni private. All’ex interprete di Rachel Zane nella serie tv Suits è stata riconosciuta la “ragionevole aspettativa” che il contenuto della lettera sarebbe rimasto privato. Gli articoli pubblicati da Mail, secondo il giudice, avrebbero interferito con questa aspettativa. Tale interferenza poteva essere giustificata da una correzione di alcune imprecisioni. Il Sig. Justice Warby, però, ha ritenuto che le rivelazioni fatte non rappresentavano un mezzo necessario per raggiungere tale scopo.

Pertanto, il giudice ha concluso che “le dichiarazioni erano manifestamente eccessive e quindi illegali”. La pubblicazione della lettera, secondo la legge, ha chiaramente violato il copyright di Meghan. Ci sarà un’ulteriore udienza nel prossimo mese di marzo, durante la quale si dovranno decidere come procedere con l’azione legale. Nel frattempo, un portavoce dell’ANL ha fatto sapere che sono rimasti sorpresi dal giudizio, tanto che stanno valutando se presentare un ricorso.

Pare che il processo completo, inizialmente, dovesse essere svolto presso l’Alta Corte a gennaio. Lo scorso anno, però, il caso sarebbe stato rinviato all’autunno del 2021 per un motivo “riservato”. La Markle ora è grata al giudice per la decisione presa, convinta che Associated Newspapers e The Mail on Sunday siano andati avanti negli anni a commettere queste “pratiche illegali e disumanizzanti” senza avere delle conseguenze. A detta sua per i tabloid rappresenterebbe un gioco rendere pubblici dettagli della vita privata di altri individui.

“Il danno che hanno fatto e continuano a fare è profondo. Il mondo ha bisogno di notizie affidabili, verificate e di alta qualità”, ha dichiarato Meghan. Oggi, dunque, la Markle si è sentita di affermare: “Abbiamo vinto tutti. Condivido questa vittoria con ciascuno di voi”, ha continuato la Duchessa di Sussex.

Attualmente Harry e Meghan vivono a Montecito, Santa Barbara negli Stati Uniti con il figlio Archie di un anno, dopo essersi ritirati dai doveri reali nel 2020. Ma proprio in questo periodo è scaduto l’ultimatum che la Regina aveva dato ai due coniugi, un anno fa.