Harry e Meghan, dentro o fuori dalla Royal Family: tempo scaduto

Continuano a far discutere le prese di posizione del Principe Harry e della moglie Meghan Markle che a breve faranno rientro a Londra. Un rientro che si prevede che sarà infuocato perché ci sono alcune questioni di non poca importanza che attendono di essere risolte. A ricordarle ci hanno pensato i tabloid d’oltremanica nelle scorse ore. Particolarmente scottante è l’argomento dei titoli militari a cui Harry non vuole assolutamente rinunciare. Ma c’è dell’altro: proprio in questo periodo è scaduto l’ultimatum che la regina Elisabetta aveva dato al nipote e alla consorte circa un anno fa.

Megxit sì, ma i titoli militari me li tengo: questo il ragionamento del duca di Sussex; ragionamento che, a quanto riporta il Daily Mail, avrebbe ricevuto lo stop da parte dei piani alti di Buckingham Palace. Secondo fonti vicine alla sovrana ci sarebbe stato un aut aut da parte della stessa regina e del suo staff. Aut aut che recita più o meno così: “Non può essere un reale a metà, decida cosa voglia fare. Nessuna forma ibrida è compatibile con l’attuale monarchia britannica”. A dare fuoco ad altre polveri è stato Piers Morgan nel corso di Good Morning Britain: “Elisabetta dovrebbe prendere una posizione forte e dire no alla richiesta del nipote”.

Tra l’altro fu proprio la regina circa un anno fa, nel gennaio del 2020, a concedere al nipote e alla Markle una specie di tregua di 12 mesi. La sovrana aveva deciso di dare alla coppia un anno per pensare se procedere con la cosiddetta Megxit, ossia quella transizione che li avrebbe portati o dentro o fuori dalla Royal Family. Il tempo ora è scaduto e i due piccioncini dovrebbero scegliere da che parte stare: rientrare come membri senior all’interno di casa Windsor oppure percorrere una via diversa, in autonomia, anche dal punto di vista economico.

Nella seconda ipotesi Harry dovrebbe rinunciare ai titolo militari. Eppure i tabloid inglesi assicurano che lui “si batterà per conservarli”. Le tre cariche in gioco sono le seguenti: comandante aereo della RAF Honington, capitano generale dei Royal Marines e comandate in capo di Piccole Imbarcazioni e Servizio Immersioni. “La regina per adesso gliel’ha tenuti in stand-by, in attesa di una sua decisione definitiva”, spiega Daily Mail. Il principe ha guadagnato un po’ di tempo ma non troppo: entro il 31 marzo dovrà decidere: o la Megxit definitiva o il ritorno all’ovile.