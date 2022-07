Regina Elisabetta furiosa con William e Kate: “Hanno infranto due regole!”

By

La Regina Elisabetta non è per niente contenta del recente comportamento adottato dal Principe William e da Kate Middleton. Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno infranto delle regole importanti che hanno portato l’adorata monarca ad avere una vera e propria crisi di nervi. A spifferare tutto ci ha pensato l’esperto reale Richard Palmer a The Express.

Queen Elizabeth II ha grande affetto e stima per Kate e William ma questa volta non è proprio riuscita a non arrabbiarsi. Il motivo è presto detto: la coppia reale nell’ultimo periodo ha usato più del dovuto un elicottero privato. Mezzo che la coppia sta utilizzando soprattutto per i continui spostamenti tra la residenza ufficiale di Kensigton Palace e la casa di campagna di Anmer Hall, dove intende trascorrere tutta l’estate.

Per la Regina Elisabetta si tratta di uno spreco nonché di un cattivo esempio per tutti i sudditi. Nel bel mezzo di un crisi economica e di governo – con le recenti dimissioni di Boris Johson – non è giusto che i componenti della famiglia reale ostentino lussi e privilegi.

Cresciuta nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale Elisabetta è sempre stata molto attenta al valore del denaro e della parsimonia. E in 60 anni di regno ha cercato di trasmettere queste virtù anche ai suoi parenti, biologici e acquisiti. Una vera e propria regola che però ora è stata infranta più di una volta da William e Kate.

Prima i due non erano soliti fare tutti questi viaggi e questo cambio di rotta ha infastidito parecchio la 96enne, che non si aspettava una svolta del genere. Ma non è finita qui: oltre a muoversi con una certa frequenza con un jet privato la coppia ha infranto un’altra norma fondamentale della royal family.

Il Principe William e Kate Middleton continuano infatti a spostarsi insieme ai tre figli George, Charlotte e Louis. Incuranti, quindi, della regola che vieta agli eredi al trono di viaggiare insieme. Il rigido protocollo prevede infatti che due eredi diretti non viaggino mai insieme sullo stesso volo, in modo che la successione alla corona sia comunque protetta nel malaugurato caso di un incidente.

Dunque William, secondo nella successione dopo il padre Carlo, dovrebbe spostarsi sempre separatamente dal primogenito George, terzo nella linea dinastica. Kate Middleton e il marito riusciranno a farsi perdonare dalla Regina Elisabetta?