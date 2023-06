Reazione a Catena vola e sbarca in prime time: quando va in onda

Un grande successo quello che sta raccogliendo la nuova edizione di Reazione a Catena. Il celebre game show condotto da Marco Liorni su Rai1 è da poco tornato in onda e non ha per nulla deluso le aspettative, confermando i dati di ascolto della scorsa edizione. Per questo motivo pare che i vertici Rai abbiano preso un’importante decisione in merito. Ecco quale.

Nuovi traguardi per Reazione a Catena

La celebre trasmissione condotta da Marco Liorni sarebbe pronta per nuovi traguardi: questa la notizia diffusa nelle ultime ore da TvBlog. Secondo l’indiscrezione, dopo che già lo scorso anno il celebre game show aveva allungato la sua messa in onda fino all’inizio dell’autunno, quest’anno ci sarebbero altre importanti novità a bollire in pentola.

Reazione a Catena infatti subirà un ulteriore allungamento, andando in onda fino alle porte dell’inverno, concludendo la presente edizione dopo Natale, a fine dicembre. Successivamente, a prendere il suo posto sarà L’Eredità che quest’anno vedrà il grande ritorno di Pino Insegno alla conduzione. Questa però non sarà la prima apparizione del celebre comico dopo il lungo periodo di pausa dal piccolo schermo: come già anticipato qualche tempo fa infatti, Pino Insegno tornerà in televisione già in autunno alla conduzione de Il mercante in fiera nell’access di Rai2 e, notizia dell’ultima ora, anche al timone dell’Anno che verrà su Rai1.

Ma non è finita qui: tornando a reazione a Catena pare proprio che il game show si aggiudicherà anche un paio di prime serate in autunno. Si tratterà con tutta probabilità di due sabati sera, 30 settembre e 7 ottobre, in attesa della partenza della nuova edizione di Ballando con le stelle. Non si tratterebbe della prima volta in prima serata per il game show: già nel 2015 e nel 2016, quando alla conduzione vi era Amadeus, Reazione a Catena era andato in onda nel prime time di Rai1.

Quando inizierà Ballando con le Stelle

A proposito del celebre show di ballo di Milly Carlucci, sembra che la data di inizio sia stata decisa e sia definitiva: la prima puntata della trasmissione andrà in onda sabato 21 ottobre 2023 su Rai1. L’ultima puntata dovrebbe invece andare in onda poco prima delle feste di Natale. Per quanto riguarda i concorrenti, ancora nulla è stato confermato e come solito i nomi ufficiali si sapranno solo a ridosso dell’inizio del programma.

Parlando invece della giuria, argomento che ha fatto discutere non poco negli ultimi mesi, pare che non sia stato ancora fatto alcun annuncio ufficiale e che i giurati rimarranno gli stessi delle passate edizioni: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Infine, riguardo ai maestri di ballo, non si sa al momento con certezza chi tornerà e chi invece deciderà di dedicarsi ad altro, ma è quasi certo ormai che il cast di ballerini vedrà dei cambiamenti importanti.