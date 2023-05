Ballando con le stelle, l’account ufficiale parla dei nuovi giudici

By

Clamoroso retromarcia sui giudici della prossima edizione di Ballando con le stelle. Solo pochi giorni fa, il sito Dagospia aveva dato per certo il ritorno della cinquina presente da anni dietro il tavolo dello show di Rai 1: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. Inoltre, la stessa Lucarelli aveva dichiarato al giornale “Chi” di essere stata riconfermata e di star aspettando solo di ridefinire alcune cose con Milly Carlucci. A quanto pare, però, le cose sarebbero velocemente cambiate, come dimostrato da un post pubblicato sui profili social ufficiali di Ballando con le stelle.

Poco fa, infatti, il canale Twitter e Instagram del programma ha condiviso una foto in cui ci sono Giuseppe Cruciani, Barbara D’Urso, Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani per fare un ‘Totonomi‘ su chi di loro il pubblico vorrebbe vedere seduto al tavolo dei giudici. “È ufficialmente partito il TOTO NOMI sui nuovi possibili giudici di Ballando con le stelle. Vogliamo sentire la vostra voce nei commenti su chi, tra di loro, vorreste in giuria! Scatenatevi.”, ha scritto. Dunque, la redazione della trasmissione ha voluto giocare con i quattro nomi più chiacchierati negli ultimi tempi, confermando che qualche cambiamento, sì, ci sarà.

Inoltre, Ballando con le stelle ha deciso furbamente di sondare il pensiero del suo pubblico, prima di scegliere con chi rivoluzionare il programma. D’altro canto, può essere anche possibile che ci sarà solamente un’integrazione ai cinque giudici storici e non una sostituzione. In ogni caso, pare proprio che potremmo vedere un volto nuovo. Tra i nomi citati, poi, si trova anche Barbara d’Urso. Solo ieri, è stata lanciata un’indiscrezione secondo la quale la conduttrice potrebbe rimanere ancora un altro anno a Mediaset. Neanche 24 ore dopo, però, ripiomba la possibilità di vederla su Rai 1. Una cosa è certa: le cose in televisione, ultimamente, cambiano molto rapidamente.

Facendo un’analisi dei commenti presenti sotto il post di Ballando con le stelle, i nomi che sarebbero più graditi tra quelli citati dall’account sono quelli di Francesca Fagnani e Giuseppe Cruciani. Secondo gli utenti del web, loro due potrebbero essere un valore aggiunto alla giuria del programma. Da ricordare anche che Cruciani, secondo le indiscrezioni, starebbe essendo corteggiato anche da Alfonso Signorini per essere il nuovo opinionista del Grande Fratello Vip.