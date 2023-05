Barbara d’Urso resta a Canale 5? Svolta, cosa si è deciso

Solo pochi giorni fa, si era diffusa la clamorosa notizia secondo la quale Barbara d’Urso avrebbe presto detto addio a Mediaset, l’azienda in cui lavora da decenni. A diffondere la news era stato TvBlog, che aveva riferito che la conduttrice avrebbe rifiutato un contratto biennale. Da lì, erano già iniziati i diversi quesiti. Andrà in Rai? O opterà per una piattaforma come Fabio Fazio? Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, pare proprio che Barbara potrebbe non fare, alla fine, le valigie. Secondo quanto riportato da il Quotidiano Nazionale, infatti, la d’Urso rimarrebbe ancora un altro anno a Mediaset.

Tra le varie possibilità all’orizzonte per Barbara d’Urso, si era mormorato in maniera particolare di un suo approdo a Ballando con le Stelle, come nuova giudice al posto Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, la presenza della giornalista nel programma di Milly Carlucci è stata recentemente confermata, lasciando un punto interrogativo su ‘Barbarella’. Ma, in realtà, sembrerebbe che la conduttrice non si muoverebbe in ogni caso da Cologno Monzese almeno per un’altra stagione televisiva.

Esattamente come gli ultimi due anni, però, l’unica trasmissione che le sarebbe affidata è il suo talk pomeridiano ‘Pomeriggio 5‘, di cui è al timone dal 2008. Il pubblico di Canale 5 si era mostrato molto dispiaciuto della possibile uscita di Barbara da Mediaset, dato che da tantissimi anni fa compagnia ai telespettatori della rete. Ebbene, i suoi fedeli seguaci potrebbero ricevere presto una lieta notizia e avere la conferma di vederla ancora un altro anno nei pomeriggi di Canale 5, tornando ad informarli e ad intrattenerli con il suo programma.

C’è da dire, inoltre, che i recenti movimenti social della d’Urso sembrerebbero dare ancora più adito ai rumors. Come sottolineato dal ‘Quotidiano Nazionale’, era da tempo che la conduttrice non pubblicava così tante foto e post in relazione a Mediaset: tra storie di studi televisivi e scatti del suo team. Guardando il suo profilo Instagram, sembrerebbe di essere tornati ai vecchi tempi. Ad ogni modo, bisogna specificare che si tratta solamente di indiscrezioni e nulla è ancora ufficiale. Bisognerà, dunque, aspettare le prossime settimane per scoprire quale sarà la decisione definitiva di Barbara D’Urso.