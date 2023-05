Una vera e propria notizia bomba quella che sta circolando nelle ultime ore circa l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Secondo quanto riportato da TvBlog, la storica conduttrice della rete del Biscione avrebbe detto no a un contratto biennale. Insomma è tempo di grandi cambiamenti per il mondo della televisione: prima l’addio di Fabio Fazio alla Rai e ora le voci sull’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Pare che anche per la conduttrice ci siano state delle proposte di rinnovo da parte della rete, ma la cosa non ha avuto esito positivo. Nel suo futuro professionale ci sarebbe l’ipotesi che la conduttrice possa lasciare definitivamente le reti generaliste per sbarcare sulle piattaforme.

L’addio a Mediaset: il passato e il futuro lavorativo

Stando alle indiscrezioni che stanno circolando sul web, Barbara D’Urso lascerà Mediaset dopo qualche decennio di permanenza nella rete. Negli anni la conduttrice è stata protagonista di quasi tutti i programmi e le fasce orarie della televisione: dal Grande fratello a La fattoria, Lo show dei record, Reality circus, Un due tre stalla. Negli ultimi anni si era dedicata ai programmi del day-time come Mattino 5 e Pomeriggio 5, e ancora i programmi della domenica pomeriggio, che hanno tenuto compagnia a lungo a milioni di telespettatori, come Domenica live.

Un curriculum lunghissimo quello della D’Urso nella rete di Silvio Berlusconi. In molti ricorderanno infatti il suo esordio su Telemilano 58, la prima televisione di proprietà dell’ex premier. Collaborazione che fu interrotta per un periodo nel quale la conduttrice passò alla Rai, rete che la rese famosa con il ruolo di valletta accanto a Pippo Baudo a Domenica In.

Insomma, Barbara D’Urso è stata una delle protagoniste della televisione italiana ma che ne sarà di lei dalla prossima stagione televisiva? Ci sono alcune ipotesi in ballo ma la più accreditata al momento è quella della partecipazione a Ballando con le Stelle in qualità di giurata. Quando Milly Carlucci è stata interpellata su questa possibilità, è stata piuttosto vaga. Ha ammesso di non poter rivelare nulla di preciso sulla vicenda, aggiungendo: “Ci siamo viste, abbiamo chiacchierato”. Nessuna conferma quindi ma pare che la celebre conduttrice abbia in programma di tornare alla rete pubblica.

Alcune voci però insistono sul fatto che il futuro lavorativo di Barbara D’Urso potrebbe essere ben lontano dalla televisione generalista. Alcune indiscrezioni riportano infatti la notizia circa il trasferimento della conduttrice su quelle che ora sono chiamate piattaforme, con un impegno di tipo diverso da quello portato avanti in tutti i suoi anni di carriera. Per ora si tratta solamente di voci parzialmente confermate ma il nome della piattaforma e il tipo di impegno potrebbero essere svelati in seguito, al temine dei contratti in corso.