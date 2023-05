Luigi Avella, il 70enne che ha deciso di sua sponte di donare 123 mila euro a Gisella Cardia, la presunta veggente di Trevignano Romano, è tornato questo pomeriggio a collegarsi in diretta con Pomeriggio 5 e per la seconda volta ha dato spettacolo. Parlando con Barbara d’Urso, l’anziano fedele ha dato in escandescenze ancora una volta, indispettendo non poco la conduttrice che prima si è mostrata (comprensibilmente) agitata, poi però è riuscita a mantenere la calma, tenendo testa all’uomo.

Avella è stato invitato in trasmissione, come ha giustamente sottolineato la d’Urso, per avere la possibilità di controbattere ad alcune recenti gravi accuse della portavoce di Gisella Cardia, che a Pomeriggio 5 aveva dichiarato che la sua assistita era stata oggetto di avance da parte dell’uomo. La presenza di Avella in trasmissione però non ha fatto nient’altro che generare il caos, con una d’Urso sempre più stizzita che ha dovuto cercare in qualche modo di far ragionare l’uomo.

Non pago delle intemperanze precedenti, Avella ha così iniziato a delirare ulteriormente prendendosi gioco della conduttrice e ammettendo che alcune delle cose che la portavoce di Cardia erano effettivamente vere. “Ho violentato Gisella per tre volte, poi sono andato all’estero e mi sono nascosto in una caverna in Mozambico” si è permesso di dire l’uomo, generando reazioni sconcertate in studio. Le parole di Luigi Avella però non hanno sortito alcun effetto su Barbara d’Urso, che ha mantenuto l’aplomb chiedendo però al suo ospite di rispettare il suo lavoro e di non prenderla in giro (“Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da nessuno” ha precisato).

Luigi Avella, ex fedelissimo di Gisella, torna a #Pomeriggio5: "Io ho dato i soldi alla Madonna e non all'associazione" pic.twitter.com/FSBkmzzlTT — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 9, 2023

"Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da nessuno" @carmelitadurso ????#Pomeriggio5 pic.twitter.com/I27Jpw6JRY — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 9, 2023

Il precedente

Già giorni fa, Avella era stato ospite della trasmissione per parlare della truffa ai suoi danni, imbastita da un personaggio ancora oggi molto controverso come la Cardia. Gli animi si erano surriscaldati in modo particolare quando Avella aveva iniziato a leggere alcuni messaggi fuori luogo che la donna avrebbe attribuito alla Madonna. Le parole lette in diretta hanno indispettito molto la conduttrice, che si è quindi ritrovata costretta a fermare l’uomo.

Avella, per tutta risposta, ha iniziato ad urlare e inveire contro di lei, regalando ai telespettatori un siparietto abbastanza pietoso. L’uomo ha infatti sbottato, rivolgendosi così alla presentatrice in studio:

“E quindi vogliamo negare i messaggi che sono stati pubblicati? Barbara, io sono una persona molto educata, rispetti la persona che ha davanti in trasmissione, mi deve far parlare perché se lei mi vuole portare su un campo diverso, io la lascio e me ne vado. Lei non fa con me questi giochetti, sono un uomo di 70 anni, mi lasci dire quello che devo dire.”

Anche in quella occasione, ad ogni modo, Barbara d’Urso era in qualche modo riuscita a prendere in mano le redini della situazione, riportando la tranquillità in studio. Che la puntata di oggi possa essere un motivo, a questo punto, per non chiamarlo più?