Barbara d’Urso sta davvero per lasciare Mediaset? In questi ultimi giorni la notizia si è fatta sempre più insistente, alla luce di una serie rumors rilanciati da TvBlog. Ma è realmente questo il suo destino?

A rispondere a questa e a tante altre domande è stata la diretta interessata, in una recente intervista concessa al magazine Gente. A riguardo la d’Urso è stata laconica, ma allo stesso tempo non ha risposto in modo così scontato come ci si sarebbe potuti aspettare da lei. “Con me tutto può sempre accadere, sono la donna delle sorprese”: queste le sue parole!.

Si tratta in effetti di una risposta che apre diverse strade e lascia spazio a dei dubbi importanti. Se Barbara d’Urso avesse voluto manifestare il suo amore e la sua fedeltà all’azienda che l’ha vista regnare negli ultimi anni avrebbe risposto con un “no” secco. E invece, al contrario, “Barbarella” ha lasciato intendere che un’altra strada professionale, nel suo futuro (immediato o nel lungo termine) è pur sempre possibile.

A Gente, invero, Barbara d’Urso ha comunque tenuto anche a rimarcare i recenti importanti risultati che la sua trasmissione di punta (anzi, ad oggi la sua unica trasmissione) sta registrando su Mediaset. Ecco il commento della conduttrice:

“Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda stagione, e poi il Metadurso.”

Barbara d’Urso passa in Rai? Ecco dove potrebbe finire

La fedelissima di Cologno Monzese, si diceva, potrebbe presto passare alla concorrenza, lasciando Milano per l’azienda di Viale Mazzini. Ma in quale veste? Non sembra che almeno per il momento sia previsto un ruolo di spicco com’è stato a lungo per lei in Mediaset. Al contrario, TvBlog ha parlato di un suo possibile passaggio imminente a Rai Uno in veste di giurata fissa di un programma come Ballando con le stelle.

Milly Carlucci è attualmente al lavoro sulla nuova edizione della trasmissione (pare che sia già stato contattato Antonio Caprarica come concorrente) e la d’Urso a quanto pare potrebbe essere la potenziale sostituta di Selvaggia Lucarelli. La possibilità che la temibile giornalista lasci la giuria di Ballando è infatti sempre più concreta (se ne parla da mesi): pare che la produzione stia pensando di mettere al suo posto, oltre che la d’Urso, anche Luisella Costamagna e la “belva” Francesca Fagnani. Almeno per il momento, in ogni caso, si tratta di semplici rumors da prendere con le dovute pinze.