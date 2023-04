Ballando con le Stelle, Milly già al lavoro: opzionato un big, chi è

Ballando con le stelle 2022 si è concluso appena 4 mesi fa con la (discussa) vittoria della giornalista Luisella Costamagna ma a quanto pare la sua conduttrice, Milly Carlucci, si è già attivata per la nuova stagione del programma di punta del sabato sera invernale di Rai Uno. Stando alle ultime informazioni riportate anche da Dagospia si dice infatti che la produzione stia puntando un primo nome molto interessante per l’edizione 2023 dello show, ovvero Antonio Caprarica.

L’indiscrezione è stata riportata nelle scorse ore anche da Oggi, in un breve articolo nel quale si fa riferimento a delle trattative già piuttosto avanzate per portare Caprarica in trasmissione. Si attende a questo punto soltanto la firma del contratto e la conferma definitiva che lo storico inviato Rai da Londra, oggi 72 enne e in pensione, parteciperà al programma di Milly mettendosi in gioco con passi di danza e coreografie scatenate (con l’accompagnamento di una maestra esperta).

Quello di Antonio Caprarica è almeno per il momento l’unico nome “big” di cui già si è iniziato a parlare per quanto riguarda Ballando con le stelle 2023. Ci si aspetta ovviamente che molte altre informazioni e news in merito saranno svelate nel corso dei prossimi mesi.

Ballando con le stelle 2023: ci sarà anche Selvaggia Lucarelli? È mistero, parla lei

In attesa di scoprire altri nomi (papabili) del cast di Ballando con le stelle 2023 continuano a rincorrersi online le indiscrezioni rispetto a un possibile cambio di rotta per quanto riguarda la giuria. Sembra infatti un’opzione sempre più concreta il possibile abbandono della chiacchierata giurata Selvaggia Lucarelli, che dopo l’ultima burrascosa edizione potrebbe (il condizionale in questo caso è d’obbligo) essere sostituita persino da Barbara d’Urso. A riportare l’indiscrezione in anteprima è stato TvBlog, che ha lasciato intendere che fra le possibili sostitute della temibile Selvaggia ci potrebbero essere anche la “belva” Francesca Fagnani e la stessa Luisella Costamagna.

Ma quanto di vero c’è in queste recenti anticipazioni? Nelle scorse ore ad esprimersi nel merito della questione è stata la stessa Selvaggia, che con una Instagram Stories ha voluto fare chiarezza scrivendo: