Selvaggia Lucarelli tornerà a “Ballando con le stelle” il prossimo anno? Questa è la domanda che molti si stanno ponendo in questi giorni. Dopo la turbolente fine della scorsa edizione, la giornalista aveva messo in dubbio il suo ritorno nella trasmissione, a causa del pesante clima generatori in seguito alla partecipazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Pochi giorni fa, Milly Carlucci, la padrona di casa del programma, ha rivelato in un’intervista a “Superguidatv” di non avere alcun tipo di inimicizia nei suoi confronti e di non aver ancora iniziato ad organizzare la prossima stagione di “Ballando”. Tuttavia, TvBlog ha recentemente sganciato un importante scoop. A quanto pare, in Rai si starebbe già pensando a delle probabili sostitute della Lucarelli. Tra i papabili nomi troviamo la conduttrice Barbara d’Urso, la ‘belva’ Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e la vincitrice dell’ultima edizione, Luisella Costamagna. Ma cosa ne pensa Selvaggia? Sul suo profilo Instagram, l’influencer ha risposto ad una domanda di un suo seguace riguardo questa vicenda:

Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv.

Insomma, nessuna conferma o smentita da parte della Lucarelli. Come già specificato da Milly Carlucci, non si è ancora cominciato a discutere ufficialmente riguardo la nuova edizione di “Ballando con le stelle“, indi per cui Selvaggia non ha ancora deciso se tornerà o meno dietro il bancone dei giudici. Da quanto riporta “TvBlog”, però, sembra confermata la presenza degli altri quattro veterani del programma: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire quale sarà il destino della giornalista e, nel caso non dovesse tornare, quale volto sceglieranno per sostituirla. Barbara d’Urso passerà veramente in Rai per sedersi nel tavolo dei giudici di “Ballando”? O opteranno per altre donne simbolo di ‘Mamma Rai’, come la Fagnani, la De Girolamo o la Costamagna? Chissà…

Selvaggia Lucarelli risponde alle domande dei followers

Selvaggia Lucarelli ha poi continuato a rispondere ai quesiti che i suoi followers le hanno posto nel box delle domande su Instagram. A chi le ha chiesto se avesse guardato un servizio de “Le Iene”, programma da lei molto criticato, ha risposto ironicamente: “Quando ho voglia di ridere guardo Crozza”. Dopodiché, è arrivata una domanda sul rapporto con il fidanzato Lorenzo e su cosa ne pensa delle critiche riguardanti la loro differenza d’età: Selvaggia ha 48 anni, mentre il volto di “È sempre mezzogiorno” trentatre. Ma, come potevasi immaginare, la Lucarelli ha confessato di non dare alcun peso ai commenti e giudizi della gente, chiudendo il tutto con un riassuntivo: “Non me ne frega un ca**o”.