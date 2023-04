Se Selvaggia Lucarelli non dovesse più fare la giurata nello show chi la sostituirebbe? Ecco le opzioni in campo

Quale sarà la giuria di Ballando con le Stelle il prossimo anno? L’ultima edizione del talent show di Rai Uno timonata da Milly Carlucci è stata alquanto particolare per quel che riguarda i rapporti tra i giudici. Mai si era visto un clima così teso tra di loro. Le frizioni sono andate oltre le classiche schermaglie televisive con attacchi velenosissimi a mezzo stampa e sui social. Alla fine si è creato un isolamento, con Selvaggia Lucarelli che è andata per la sua strada a condurre battaglie in solitaria. La giornalista, dopo la finale, ha anche lasciato intendere che potrebbe abbandonare la trasmissione.

Laddove ciò dovesse accadere, Milly Carlucci perderebbe una pedina fondamentale del programma. Perché, senza troppo girarci attorno, al di là di simpatie o antipatie, se c’è una figura della giuria difficilmente sostituibile quella è proprio la Lucarelli. Dunque, secondo quanto rivela TvBlog, a Ballando si starebbe organizzando un piano B, nell’eventualità in cui Selvaggia sceglierebbe di concludere la propria avventura nello show.

Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, salvo incredibili colpi di scena, torneranno dietro al bancone. Nel caso in cui la Lucarelli lasciasse si sta facendo strada una suggestione assai allettante che porta al nome di una big della tv italiana, sponda Mediaset: Barbara d’Urso. Così TvBlog sulla vicenda: “Si viaggia per indiscrezioni, certamente la più struggente ma anche la più clamorosa, per tanti motivi, vedrebbe arrivare in quel ruolo Barbara D’Urso, che secondo il tele mercato di queste ultime ore non sarebbe più a Mediaset nella prossima stagione”.

E se la suggestione divenisse realtà? Si parlava della quasi insostituibilità della Lucarelli. Senza dubbio un pezzo da novanta come ‘Barbarella’ sarebbe un’opzione, almeno sulla carta, in grado di colmare il vuoto lasciato dall’eventuale abbandono della giornalista. Sempre TvBlog snocciola un secondo nome papabile e di peso: quello di Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve (Rai Due). Anche lei potrebbe essere presa in considerazione se ci fosse bisogno di rimodellare il corpo dei giurati.

Inoltre in campo, sempre nella rosa delle papabili e sempre come rivela TvBlog, ci sarebbero anche l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, attualmente alla guida di Ciao maschio , e Luisella Costamagna, che è salita sul gradino più alto del podio in qualità di concorrente nell’ultima edizione di Ballando.