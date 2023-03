Milly Carlucci a tutto campo. La conduttrice Rai, raggiunta da SuperguidaTv, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha risposto a tutti i temi caldi del momento che la riguardano: i rumors che sostengono che Il Cantante Mascherato sarà cancellato nella prossima stagione, il rapporto con Maria De Filippi (in diversi frangenti le due conduttrici si sono trovate a scontrarsi sul fronte ascolti) e il futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle in cui quest’anno si è creato un clima parecchio teso, con la giornalista che, una volta concluso il talent show, ha dichiarato di non sapere se nella prossima stagione sceglierà di far parte nuovamente del team dei giurati oppure no.

Sul fronte share Il Cantante Mascherato non sta brillando. Sarebbe errato al momento parlare di tracollo ma c’è da dire, senza troppo girarsi intorno, che sugli ascolti ci si aspettava qualcosa di più. Perché secondo la Carlucci la trasmissione sta raccogliendo numeri non entusiasmanti:

“Stiamo in marcia per cercare di riportare il pubblico al sabato sera di Raiuno. Bisogna tener conto che il gradimento del pubblico cambia. Era dal 2019 che mancava un programma di intrattenimento organico, causa Covid. L’onere, oltre che l’onore, è quello di ricominciare ad occupare uno spazio che era rimasto vacante”.

Capitolo Maria De Filippi. Negli anni si è parlato spesso di rivalità. Milly Carlucci tiene a ribadire che, a parte una sana competizione tra due persone che fanno lo stesso mestiere, non c’è alcuna frizione con la timoniera di Amici. A riprova di ciò ha spiegato di averla sentita anche privatamente di recente per farle sentire la propria vicinanza dopo che la conduttrice pavese ha perso il marito, Maurizio Costanzo:

Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio. Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità. Io stimo molto Maria De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini; è una grandissima professionista.

Tornando a Il Cantante Mascherato, prima che venisse annunciata la giuria ufficiale, era emerso il nome di Giulia De Lellis. Alla fine dell’influencer non c’è stata traccia. Ma davvero c’è stata una trattativa per cercare di arruolare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? “Quest’anno ho puntato su Christian De Sica che ricopre il ruolo dell’amico di famiglia che sdrammatizza, fa battute e diverte. E poi c’è Iva che ha minacciato barzellette senza dirne manco mezza”, la chiosa della Carlucci.

Da quando è finita l’ultima stagione di Ballando con le Stelle è partito il toto-Selvaggia Lucarelli: ci sarà il prossimo anno oppure no? L’ultima edizione è stata segnata da battibecchi forti tra i giurati. E la giornalista ha ribadito più volte che la sua volontà di restare nel programma non è per nulla ferrea. E la Carlucci cosa pensa della vicenda?