Molto probabilmente le strade di Selvaggia Lucarelli e di Ballando con le Stelle si divideranno. A spingere a credere che si verificherà tale scenario è stata la stessa giurata, rilasciando via social una dichiarazione piuttosto eloquente sul tema. Su Instagram, nelle scorse ore, ha aperto il box domande nelle Stories e puntuale come un orologio svizzero è arrivato un ‘seguace’ che ha chiesto delucidazioni sul suo futuro nel talent show di Milly Carlucci. La giornalista ha fornito una replica ‘plastica’, postando la “Luna Nera”.

“Farai Ballando il prossimo anno?”, la domanda secca di un utente al quale la Lucarelli ha risposto con un video della popolare trasmissione cult ‘La Zingara’ (il programma è andato in onda per sette stagioni sul finire degli anni Novanta su Rai Uno). Nel filmato si vede appunto la ‘Zingara’ sventolare la celebre “Luna nera”. Che cosa ha voluto dire Selvaggio nel veicolare tale clip?

Quando la ‘Zingara’ pescava nello show la “Luna nera” azzerava la possibilità di vittoria del concorrente in gara. Altrimenti detto, game over e fine del gioco. Ciò può volere dire che la Lucarelli considera conclusa la sua avventura a Ballando con le Stelle. Si fa fatica a trovare un altro significato al gesto di postare il filmato della ‘Zingara’ che estrae la carta del game over.

D’altra parte se verrebbe confermato che l’editorialista di Domani decidesse di abbandonare il programma del sabato sera di Rai Uno si stupirebbero in pochi. L’ultima edizione di Ballando ha preso una piega inaspettata, partorendo liti e veleni come mai prima d’ora.

Da un lato la Lucarelli, dall’altro il resto della giuria. Si è andati ben oltre la lite televisiva in più frangenti. Infatti sono volate parole pesanti e accuse che sono sfociate sul terreno personale. A ciò va aggiunto che Selvaggia ha detto a chiare lettere di non essersi sentita tutelata dalla trasmissione. Saranno fischiate le orecchie a Milly Carlucci.

Probabilmente, secondo la Lucarelli si è andati oltre il confine del consentito per quel che riguarda la querelle televisiva. E potrebbe essere questo il motivo fondante che potrebbe portarla a lasciare il posto da giurata.

Selvaggia Lucarelli e l’amicizia con Sabrina Ferilli

Sempre chiacchierando con i fan su Instagram, Selvaggia ha inoltre ribadito il legame di amicizia e di forte stima che la lega a Sabrina Ferilli. La giornalista considera l’attrice romana una delle donne “tra le più intelligenti e ironiche” che abbia mai conosciuto. Non solo: reputa che abbia una “capacità di analisi acuta”.