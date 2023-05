La settima edizione del Grande Fratello Vip è finita da poco più di un mese, ma a Cologno Monzese si starebbe già pensando alla prossima stagione del reality show. Il prossimo settembre, infatti, nonostante i cambi autoriali, il GF Vip tornerà nella prima serata di Canale 5. Al timo del programma ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, affiancato dall’ormai confermata opinionista bis Orietta Berti. Non si può dire lo stesso di Sonia Bruganelli, che pare che questa volta abbandonerà definitivamente la famigerata poltrona. Dunque, chi prenderà il suo posto?

Tra i possibili nomi, si è mormorato molto di diversi ex volti del programma, da Giulia Salemi a Soleil Stasi, da Oriana Marzoli fino a Sophie Codegoni. Tuttavia, secondo quanto riportato da Dagospia, Alfonso Signorini sembrerebbe voler puntare in tutt’altra direzione per la prossima stagione. Il conduttore, infatti, vorrebbe al fianco di Orietta Berti il giornalista Giuseppe Cruciani. Tuttavia, il 56enne non sarebbe sicuramente un opinionista facile da gestire, motivo per cui potrebbe essere difficile convincere Pier Silvio Berlusconi, che, già a partire dagli ultimi mesi della scorsa edizione, ha costretto il reality ad uno stile decisamente più sobrio.

In lizza resterebbe ancora Giulia Salemi, che starebbe palpitando per poter sedersi su quella poltrona. La conduttrice italo persiana, lo scorso anno, ha dato modo di dimostrare le sue capacità nel ruolo di “opinionista social” e, adesso, sognerebbe il salto di qualità. A tal proposito, è necessario ricordare che Ricky Palazzolo ha recentemente abbandonato la società di Mn che gestisce la Salemi per occuparsi del management della nuova società di talent di Alfonso Signorini.

Giuseppe Cruciani, chi è

Giuseppe Cruciani è nato il 15 settembre del 1966 a Roma, figlio di un agente di commercio che lavorava per la Motta e Perfetti Van Melle. Dopo aver studiato al liceo classico “Virgilio” di Roma, si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dopodiché, è iniziata la sua carriera da giornalista. Oltre a convertirsi in un noto opinionista televisivo, è stato anche conduttore di LA7, Apocalypse, Il tritacarne, La Zanzara in tv, Radio Belva, Recentemente, nel 2022, era approdato come opinionista al Maurizio Costanzo Show.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa molto. Si è sposato nel 2000 con una donna della quale non si hanno molte informazione. Insieme, hanno avuto, nel 2005, la loro unica figlia, Viola, prima di divorziare e lasciarsi definitivamente. Qualche tempo fa, poi, ha avuto una relazione con la collega Selvaggia Lucarelli. Inoltre, ha avuto anche un flirt con Francesca Valiani, attuale moglie di Jovanotti.