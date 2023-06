Mercante in fiera torna in tv: chi condurrà e su che rete lo si vedrà

Ancora novità in casa Rai: a settembre potrebbe tornare il game show del Mercante in fiera. Tutti i dettagli e l’indiscrezione

Continua la rivoluzione in Rai e sembra ormai confermato che, tra le tante novità che vedremo, ci sarà anche il ritorno di Pino Insegno alla televisione di Stato. Pare infatti che sia stata confermata l’indiscrezione che vedeva Insegno sostituire Flavio Insinna alla conduzione de L’Eredità a partire da gennaio 2024. Non solo, nelle ultime ore si sta facendo strada anche una seconda ipotesi ovvero il ritorno di uno dei game show più famosi dei primi anni duemila: il Mercante in Fiera. La conduzione del programma potrebbe essere affidata sempre a Pino Insegno, che quindi si appresterebbe a tornare in Rai in grande stile e prima del previsto.

Il Mercante in fiera tornerà su Rai2?

In molti ricorderanno le dinamiche della trasmissione che fu popolare sui canali Mediaset per ben due stagioni televisive a partire dal 2006. In seguito ne furono mandate in onda le repliche per anni tra il 2009 e il 2012, quando sembrò che il celebre game show fosse arrivato al capolinea. Nelle ultime ore invece, stando a una indiscrezione divulgata da TVBlog, sembra che in Rai si stiano discutendo i piani per la messa in onda nell’access prime time e che il programma ideato da Marco Campione ne farà parte.

In particolare i vertici Rai starebbero pensando di tornare a trasmettere il Mercante in Fiera con Pino Insegno come traino del TG2 delle ore 20:30: di conseguenza l’inizio sarebbe previsto per le 19:45. Una fascia oraria quella del preserale che è già stata testata, purtroppo con scarsi successi, da Drusilla Foer e Paolo Conticini lo scorso anno. Insegno quindi, dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, potrebbe tornare in televisione già a partire da settembre, prima di approdare definitivamente a Rai 1 al timone de L’Eredità.

Stando a ciò che si legge su TvBlog, questa sarebbe un’occasione d’oro per Insegno, un’opportunità per testare nuovamente questo game show e tornare in televisione con un programma a lui già famigliare prima di interfacciassi con un pubblico ben più ampio come quello de L’Eredità.

In ogni caso si tratta solamente di indiscrezioni e al momento nulla è stato confermato o smentito. Solamente con la presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024 il prossimo 7 luglio a Napoli si avranno certezze riguardo le modalità e i tempi del ritorno di Pino Insegno alla Rai.

Il fallimento di Mercante in fiera su Italia 1 e la chiusura

Le prime puntate di Mercante in fiera furono trasmesse nel 2006 su Italia 1 e alla conduzione ci furono Pino Insegno e Ainett Stephens, nel doppio ruolo di gatta nera e bianca. Come in molti ricorderanno, del game show furono realizzate ben due edizioni ma nel corso della sua messa in onda Mediaset raggiunse a malapena punte dell’8-9% di share. Per questa motivazione, non raggiungendo le aspettative dei vertici di Cologno Monzese, la trasmissione fu chiusa definitivamente e sostituita dalla serie The O.C.