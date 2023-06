Reazione a Catena schianta Caduta Libera: Mediaset corre ai ripari

Sembra non esserci proprio competizione tra i due quiz preserali, Reazione a Catena e Caduta Libera. Il programma di Rai 1, infatti, continua ad ottenere ottimi ascolti, distanti anni luce da quelli del suo competitor, ovvero la trasmissione capitanata da Gerry Scotti. Le ragioni dietro questi risultati sono molteplici: la potenza del game di Rai1, divenuto ormai uno dei favoriti del pubblico, ma anche l’aver deciso di proporre da giugno puntate inedite del game di Gerry Scotti dopo che, per svariate settimane, Canale 5 ha mandato in onda le repliche di Avanti un altro. Tuttavia, ci sarebbe un’altra motivazione importante dietro i bassi ascolti: il flop dei film trasmessi sul quinto canale, che forniscono un traino troppo debole allo show.

Dopo le soap Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, dalle 16.45, Canale 5 ha deciso di trasmettere ogni giorni diversi film. Peccato che, questi stiano ottenendo risultati deludenti, fornendo un traino pessimo a Caduta Libera, che inizia alle 18.45. Situazione molto diversa per Reazione a Catena, preceduto ancora da La Vita in Diretta, il quale, invece, dona una volta importante al preserale condotto da Marco Liorni. Per questo, la Mediaset avrebbe deciso di correre ai ripari con una nuova soluzione: trasmettere 3 puntate da un’ora di Un Altro Domani. In questo modo, la serie spagnola chiuderà alle 18.45, giusto in tempo per l’inizio del quiz di Gerry Scotti.

Basta guardare gli ascolti di ieri, 28 giugno, per capire il perché di questa scelta: il film Orgoglio e Pregiudizio – Nei Panni di Miss Bennett nella parte finale ha ottenuto 584.000 spettatori con il 7.6% di share e, di conseguenza, Caduta Libera ha raggiunto 971.000 spettatori e l’11.4% di share. Su Rai 1, invece, La Vita in Diretta è stata seguita da 1.939.000 spettatori con il 25.6% di share, dando un traino ottimo a Reazione a Catena, che è riuscito a coinvolgere 2.280.000 spettatori con il 24.8% di share.

Il test di Canale 5 inizierà proprio oggi, 29 giugno, e, alla luce dei primi risultati, la Mediaset cercherà di capire se continuare con questa programmazione. A tutto ciò, bisogna aggiungere un dettaglio importante. La maratona di Un Altro Domani, in realtà, sarebbe dovuta andare in onda questo sabato. La soap non sta avendo ascolti troppo brillanti e, per questo, la rete vorrebbe “sbarazzarsene” prima dell’autunno. Tuttavia, vista la distanza abissale tra Caduta Libera e Reazione a Catena, gli ascolti della serie spagnola hanno assunto tutt’altro peso e sono diventati uno strumento importante per la buona riuscita del quiz in questi mesi estivi.