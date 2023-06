Ascolti tv: Under 21 vola, New Amsterdan crac, Sciarelli garanzia

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 28 giugno 2023.

La partita Italia-Norvegia (Under 21) trasmessa da Rai Uno fa il pieno di ascolti intercettando 4 milioni di utenti e il 23.5% di share. Male New Amsterdam su Canale Cinque al 10.4%, battuto dall’ottimo Chi l’ha visto? su Rai Tre (12.9%). Bene Delitti in Paradiso su Rai Due che va oltre la soglia del milione di telespettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 28 giugno 2023:

Rai Uno – Europei U21, la partita Italia-Norvegia ha raccolto 4.010.000 spettatori (23.5%);

Canale 5 – New Amsterdam ha totalizzato 1.567.000 spettatori (10.4%);

Rai Due – Delitti in Paradiso ha avuto 1.022.000 spettatori (6.6%);

Italia 1 – Sherlock Holmes ha fatto compagnia a 719.000 spettatori (5%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha informato 1.849.000 spettatori (12.9%);

Rete 4 – Zona Bianca ha raggiunto 684.000 spettatori (5.7%);

La7 – Atlantide – Uccidete Pecorelli! Indagine su un delitto ha convinto 371.000 spettatori (3.4%);

Tv8 – Name That Tune – Indovina la canzone ha ottenuto 324.000 spettatori (2.2%);

Nove – Al posto tuo ha conquistato 286.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv mercoledì 28 giugno 2023: preserale e access prime time

Reazione a Catena prosegue la sua cavalvata, Caduta Libera a distanza siderale dal quiz show di Marco Liorni.

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.544.000 persone (15.2%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 2.280.000 spettatori (24.8%) nella prima parte e nella seconda da 2.946.000 spettatori (24.9%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 971.000 telespettatori (11.4%) e poi 1.890.000 utenti (16.5%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.501.000 spettatori (8.8%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.114.000 spettatori (6.6%);

La7: Lingo – La Prima Sfida a 80.000 spettatori (0.9%), Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 121.000 spettatori (1.1%).

Ascolti tv mercoledì 28 giugno 2023: il pomeriggio

Canale Cinque crolla al 9% con Orgoglio e Pregiudizio.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito da 1.425.000 spettatori (15.7%);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 898.000 spettatori (12.8%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.939.000 spettatori (25.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.579.000 telespettatori (22.7%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.500.000 spettatori (23.8%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.894.000 spettatori (21.4%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.090.000 spettatori (15.2%);

Canale 5: Orgoglio e pregiudizio – Nei panni di Miss Bennet ha avuto 656.000 spettatori (9%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 28 giugno 2023