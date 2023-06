Caduta Libera, Michele Marchesi se ne va: erroraccio di Mediaset

Michele Marchesi entrerà probabilmente nella storia per essere stato il campione più longevo di Caduta Libera, game show Mediaset condotto da Gerry Scotti. Il concorrente, dopo esser stato campione per ben 103 volte ed aver accumulato un bottino pari a 656.000 euro, ha deciso di ritirarsi spontaneamente, durante la puntata del 21 giugno, per tornare al suo lavoro. Tuttavia, sembrerebbe che, prima ancora di esser trasmessa su Canale 5, la puntata in questione sia andata in onda in anticipo su Mediaset Extra.

Errore di Mediaset con le puntate di Caduta Libera: cosa è successo

Le puntate di Caduta Libera, solitamente, vengono trasmesse in replica su Mediaset Extra. A causa di un errore dell’emittente, tuttavia, ci sarebbe stata una messa in onda in anticipo delle puntate sul suddetto canale e non su Canale 5, come di norma dovrebbe essere. Alcuni spettatori si sarebbero accorti della situazione fuori dal normale, tanto che avrebbero provveduto a segnalare il tutto a Mediaset attraverso i social. Diversi utenti si sono lasciati andare a commenti riguardo la poca attenzione messa dall’emittente nel gestire la trasmissione delle puntate.

Ad ogni modo, sembra che il campione Michele Marchesi abbia deciso spontaneamente di lasciare la trasmissione per tornare a dedicarsi alla sua professione. “Ho sottratto molto tempo al mio lavoro e adesso è giusto che torni a dedicarmi a quello” avrebbe dichiarato prima di dare il via al gioco finale. Il concorrente ha, in seguito, ringraziato tutti i vari reparti del programma, dedicando un grazie speciale a Gerry Scotti, conduttore di Caduta Libera: “Grazie a te Gerry, che sei davvero l’anima e il cuore di questo posto e di questo programma“.

Il congedo di Michele Marchesi: la reazione di Gerry Scotti

Gerry Scotti, recentemente al centro di un curioso video sui social, avrebbe accolto in maniera positiva il congedo del longevo concorrente, trattenendo a stento le lacrime: “È bello che tu abbia deciso spontaneamente di darci questa comunicazione” ha detto il conduttore. Michele Marchesi, nella sua ultima puntata, non è però riuscito ad agguantare il montepremi finale. Si è chiusa così, per il concorrente, la lunga esperienza all’interno del game show.

Michele Marchesi rimarrà, probabilmente, nella storia di Caduta Libera e nella memoria degli spettatori più assidui del programma. Il concorrente ha deciso di abbandonare volontariamente dopo il gran numero di puntate a cui ha preso parte. Peccato solo per l’errore di trasmissione di Mediaset, che ha svelato in anticipo la sorpresa.