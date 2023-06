Fedez e Luis Sal, Gerry Scotti spiazza tutti: così li prende in giro

Gerry Scotti spiazza proprio tutti ironizzando su Muschio Selvaggio e quanto accaduto in queste settimane tra Fedez e Luis Sal. La famosa frase di quest’ultimo ha fatto il giro del web. “Dillo alla tua mamma, dillo all’avvocato…”, queste le parole di Luis che più hanno attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto per il modo ironico con cui le pronuncia. La scenetta non è passata inosservata al conduttore di Canale 5, che su Tik Tok ha condiviso un video con cui prende in giro i due vecchi amici.

“Non l’ha fatto davvero”, ha scritto qualcuno commentando il video di Gerry Scotti su Muschio Selvaggio. “Sì che l’ho fatto”, ha prontamente risposto il noto conduttore Mediaset, mostrandosi fiero della sua ironia. Il video su TikTok sta facendo il giro del web, in quanto pochi si aspettavano una reazione da parte del celebre presentatore. Mostrandosi accanto a una pianta, divertito, Scotti ha dichiarato:

“Brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”

Il video è stato concluso da Gerry con un tono sempre ironico, ma con un verso di dispiacere. Il video ha divertito molto il pubblico sui social network, rimasto sorpreso da questo intervento ironico da parte di Scotti. Il conduttore di Canale 5, lo scorso anno, si è lasciato intervistare proprio da Fedez a Muschio Selvaggio, con profonde dichiarazioni.

Muschio Selvaggio, dissapori tra Fedez e Luis Sal

Il noto podcast su YouTube è finito al centro dell’attenzione di tutti sul web per via della lite tra i suoi due creatori. Fedez e Luis Sal hanno deciso di confrontarsi a distanza, svelando la propria versione dei fatti con dei video sui social network. Ognuno ha detto la sua e di sicuro il secondo ha colpito per il modo con cui ha consigliato al rapper: “Dillo alla tua mamma, dillo all’avvocato…”.

Il primo a rompere il silenzio è stato il marito di Chiara Ferragni, che tempo fa ci ha tenuto ad anticipare che presto avrebbe parlato dell’assenza di Luis Sal da Muschio Selvaggio. Dopo poco tempo, ecco che Fedez è entrato nei dettagli, spiegando cos’è accaduto dal suo punto di vista. Prontamente è arrivata la risposta da parte di Luis Sal.

Entrambi hanno fatto intendere di non essere rimasti in buoni rapporti. Il pubblico, come si poteva immaginare, si è spaccato in due. C’è chi dà ragione a Fedez e chi, invece, si schiera dalla parte di Luis. Ma c’è anche chi si era affezionato a questa coppia di amici e che spera possa tornare il sereno.