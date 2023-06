Muschio Selvaggio, Luis Sal fiume: “Questo è Fedez, ora parlo io”

Luis Sal ha finalmente parlato dei motivi dietro la sua assenza da “Muschio Selvaggio” e lo ha fatto in una maniera sorprendente. Proprio ieri, 7 giugno, Fedez ha pubblicato un video in cui ha spiegato come mai il suo collega non è più apparso negli ultimi mesi al suo fianco nella conduzione del podcast. In sostanza, il cantante aveva spiegato che avrebbe voluto parlare prima della questione, ma che non gli era stata data la possibilità e aveva invitato lo youtuber a venire al programma a dire la sua. Ebbene, Luis Sal ha deciso di dare la sua versione caricando un video sul canale youtube di “Muschio Selvaggio” ad insaputa di Fedez.

In un video di quattro minuti, Luis, con la sua solita ironia, fornisce una versione completamente diversa da quella data da Fedez, svelando la sua verità. Il bolognese inizia spiegando come, da tempo ormai, lui e il rapper avevano iniziato ad avere vedute diverse riguardo il podcast. In particolare, Luis aveva iniziato a lamentare l’eccessivo protagonismo preso da Fedez nel corso delle puntate, sentendosi ormai emarginato dal suo stesso programma:

Già si parlava abbastanza di Fedez. Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre. Mi sentivo emarginato, non mi sentivo più parte del progetto né nella parte creativa né in quella esecutiva, visto che agiva senza coinvolgermi per poi scusarsi e poi rifarlo.

Nonostante i continui richiami, però, Fedez avrebbe continuato ad agire autonomamente. Il tutto è poi precipitato lo scorso febbraio, quando “Muschio Selvaggio” si è trasferito per una settimana a Sanremo. Un’idea nata sempre da Federico, con la quale Luis non era inizialmente d’accordo. Proprio dopo quell’esperienza, lo youtuber avrebbe raggiunto il limite, a causa della piega che aveva finito di prendere il podcast.

Nell’ultima interazione tra Fedez e Luis, il rapper sembra aver espresso delle accuse di ingratitudine nei confronti dell’ex amico, prima di sparire completamente di scena, lasciando i suoi collaboratori a gestire la vicenda. Inoltre, sembra che il giudice di X Factor abbia richiesto a Sal di mostrargli le sue quote e di comparire in un video scusandosi utilizzando un testo precedentemente concordato.

“Ti pagherò, con l’obbligo di mantenere la riservatezza, e ti comprerò il tuo 50%“, avrebbe detto Fedez a Luis. Tuttavia, Luis non sembra essere d’accordo con questa proposta: “Adesso mi trovo costretto a difendermi da una narrazione alla quale non avrei mai voluto appartenere nemmeno in privato. È solo un gioco di Federico, che è bravo a giocare e a cui io non voglio partecipare. Fede, non voglio giocare: dillo a tua madre, dillo all’avvocato”.

Insomma, Luis non le ha mandate a dire al suo ex amico, facendo un vero e proprio ritorno con il botto. Infine, lo youtuber ha concluso salutando i fan di “Muschio Selvaggio“, aggiungendo che spera che il suo ex collega non rimuova il video. Per ora, Fedez non ha ancora risposto alle accuse lanciategli, anche se molti pensano sia questione di tempo prima che l’influencer risponda a Luis. Non resta che attendere per scoprire come proseguirà questa vicenda.